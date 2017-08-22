Сделать все возможное и невозможное,

Опубликовано 22.08.2017

чтобы помочь людям и победить

На Сусанинской площади в Костроме в минувшую пятницу прошел спортивный праздник, посвященный 73-й годовщине со дня образования УМВД России по Костромской области. Лучшие спортсмены из различных подразделений полиции и других силовых ведомств соревновались в кроссе, велосипедных гонках, переносе боеприпасов и других видах состязаний.

За честную и самоотверженную службу

Перед началом соревнований состоялась торжественная церемония открытия. По традиции лучшие сотрудники полиции сумевшие проявить себя честной и самоотверженной службой, получили награды и поощрения, в том числе и по линии Общественного совета при УМВД России по Костромской области, организующего конкурс «Честь и долг». Всего лауреатами конкурса стали десять правоохранителей.

Среди победителей областного конкурса «Честь и долг» - двое офицеров полиции из Вохмы - подполковник Евгений Мамонов и капитан Сергей Второв. В начале лета в дежурную часть Вохомского отделения полиции поступило сообщение, что в озере около поселка Маяк гибнет человек. Офицеры немедленно выехали к месту происшествия, там они увидели тонущего человека. Сотрудники полиции с помощью оказавшейся поблизости деревянной лодки подплыли к терпящему бедствие и вытащили его из воды.

Инспектор группы ДПС ГИБДД из Буя лейтенант Иван Разумов в декабре 2015 года на стрелке рек Векса и Кострома спас женщину, которая решила на воде свести счеты с жизнью. Иван, не раздумывая, бросился ее спасать. Офицер признается, что не сделал ничего особенного, а просто помог человеку в трудную минуту. Кроме того, он отлично несет службу, на счету Ивана Разумова девять задержаний пьяных водителей. Большое внимание полицейский уделяет безопасности детей и пенсионеров на дороге.

Участковый из Мантурово Сергей Лебедев отлично проявил себя во время операции по задержанию бандитов, напавших на инкассаторскую машину.

Лидеры определились с первых минут

Прежде чем спортсмены отправились на старт, перед собравшимися на площади зрителями свое мастерство продемонстрировали кинологи, инспекторы ГИБДД и сотрудники отряда «Гром». Но кульминацией праздника стала традиционная комбинированная эстафета. В ней приняли участие восемнадцать команд, представлявших подразделения полиции Костромской области и региональные управления ФСИН, МЧС и ФСССП России. На дистанцию вышли около двухсот бегунов.

Лидеры эстафеты определились с первых минут. На первое место практически сразу вырвалась сборная областного аппарата УМВД России по Костромской области. Следом за ней уверенно шли спорт-смены из УФСИН, тройку лидеров замкнули полицейские УМВД России по городу Костроме. Именно в таком порядке они и финишировали.

Нина Молокова, член общественного совета при УМВД России по Костромской области:

- Молодежь себя показывает отлично, все они несут свою службу добросовестно, все они профессионалы, уважаемые люди. Умеют, знают и понимают свои задачи. Всегда хочется видеть поступок, видеть, как они проявляют себя в отношении к людям, ведь сотрудники полиции защищают интересы людей. В этом году мы выбрали четырех номинантов из Костромы, и пятерых из районов области. Кроме того, заслуженную награду получил ветеран костромских органов внутренних дел Петр Комаров из Галича.

Иван Разумов, лейтенант полиции, инспектор ДПС УМВД России:

- Я получил от дежурного сообщение о том, что женщина тонет в реке. Выдвинувшись на место происшествия, предпринял все попытки, чтобы помочь ей выбраться на берег. Конечно, страх был. Но больше было чувство долга. Попытался сделать все возможное, чтобы помочь.