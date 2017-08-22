Мы разные, но мы вместе

Опубликовано 22.08.2017

"Юные спасатели" представили Костромскую область на Всероссийском форуме в "Орленке"

На минувшей неделе во Всероссийском детском лагере «Орленок» стартовал детский общественный форум союза пионерских организаций — федерации детских организаций «Участие: Перемены».

В лагерь приехали дети со всех регионов России, ближнего и дальнего зарубежья. В эту смену попали и представители костромского регионального отделения общероссийской общественной организации «Школа безопасности» - юные спасатели из Костромы. На форум ребята привезли презентацию о своей работе.

Для того чтобы получить право отдыхать в знаменитом «Орленке», необходимо завоевать победу в различных тематических олимпиадах или конкурсах. Наши юные спасатели смогли получить такое право, они не раз выигрывали конкурсы добровольческих формирований. Даша Александрова, Полина Васильева и Даша Лебедева в том числе стали победителями в номинации «Культурное волонтерство», и за это их наградили путевками во Всероссийский детский центр «Орленок».

Девчонки уже с первых дней завоевали уважение и дружбу ребят из других регионов. Они активно участвуют в мероприятиях, поют, танцуют, рассказывают о движении «Юный спасатель». В презентации девочки рассказали о своей работе в общественной организации. Они наглядно показали, как должен вести себя патриотически настроенный, активный и стремящийся к выбранной цели молодой человек. Юные спасательницы в качестве добровольных волонтеров нередко посещают места жительства погорельцев, чтобы поддержать людей в трудную минуту и оказать им посильную помощь.

Девчонки не только морально помогают людям пережить горе, но иногда и собирают необходимые вещи для погорельцев. Наши юные спасатели хотят помогать людям, и занимаются этим от всей души. Также девчонки принимают участие и являются организаторами различных флэшмобов, акций и концертов по тематике безопасности жизнедеятельности. Они напоминают людям о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности и безопасности на воде.

«Здесь столько активных и позитивных ребят, что очень сложно как-то выделиться и проявить себя, но у нас это получилось, так как только мы представляем движение «Школа безопасности» и выделяемся формой «Юных спасателей», - рассказала Даша Александрова.