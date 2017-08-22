Восстановление продолжается

Опубликовано 22.08.2017

На площадке Костромского кремля работы идут полным ходом

Растут стены Богоявленского собора и его колокольни! Ансамбль Костромского кремля все ближе к своему первозданному виду. Ведь не случайно Степан Воротилов задумывал его как архитектурную доминанту города. И вскоре с величественной колокольни вновь раздастся благовест.

А пока, по состоянию на 18 августа, на колокольне забетонированы три парапета второго яруса колокольни. Идет бетонирование колонн, парапетов, стен до отметки 14 метров. Но высота всей колокольни достигнет 64 метров.

В Богоявленском соборе закончены монолитные работы по устройству железобетонного пояса основания свода. Ведутся работы по устройству внутренних колонн собора на отметке 8,075.

Кроме того, в рамках авторского надзора строительную площадку посетил главный архитектор проекта Алексей Денисов. Он оценил ход работ, пообщался со строителями. Нужно отметить, что восстановленный комплекс Костромского кремля будет внешне полностью идентичен с прежним, разрушенным в тридцатые годы. Правда, большая часть объектов выполняется из современных материалов. А в колокольне, помимо лестниц, будут оборудованы и лифты, которые смогут поднять паломников и костромичей на смотровую площадку.

Сегодня интерес к воссозданию Костромского кремля просто огромен. Причем не только у самих жителей города. На минувшей неделе строительную площадку посетили паломники из Республики Марий-Эл. Это певчие храма Рождества Христова из села Пайгусово, находящегося близ Йошкар-Олы. После того, как они познакомились с ходом восстановления, с историей утраты и возрождения святыни, паломники оставили свои пожелания строителям и духовенству в памятной книге «Летопись Костромского кремля».