Демонтаж и восстановление

Опубликовано 22.08.2017

На мосту через Волгу параллельно идет сразу несколько видов работ

Несмотря на августовскую жару, рабочим, восстанавливающим мост через Волгу, расслабляться некогда. Ведь до ноября - когда должны быть открыты для движения две полосы - им предстоит выполнить огромный объем работ. На минувшей неделе мостостроители набранного темпа, однако, не снижали.

Продолжаются на мосту работы, начатые еще на прошлой неделе. Это демонтаж деформационных швов на проезжей части моста. За минувшие семь дней более чем 65 метров таких швов убрано с дороги. Кроме того, на подмостовом пространстве продолжается пескоструйная очистка и разборка слабого бетона. Такие работы прошли на площади более чем в 2,5 тысячи квадратных метров. С помощью воздуха и кварцевого песка под давлением убирается так называемый «слабый бетон». В свою очередь, очищенные места заполняют специальными безусадочными бетонными смесями.

Параллельно ремонт начался и на так называемом «правоповоротном» съезде моста. К ним приступили во вторник, 15 августа. Здесь идут работы, которые уже частично завершились, так сказать, на основной части моста. А именно - демонтаж защитного слоя, тротуарных плит, ограждений. Работы достаточно много. За минувшую неделю рабочие демонтировали более 3,6 тысячи квадратных метров ограждений и тротуарных плит, выполнили демонтаж защитного слоя на съезде на площади 1,7 тысячи квадратных метров. Здесь тоже будут укладывать новый выравнивающий слой, как только все демонтажные работы завершатся.

Кроме того, на минувшей неделе подрядчик приступил к новому этапу работ - восстановительным работам опорных частей моста. И с земли, и с воды уже прошла процедура пескоструйной очистки, а теперь рабочие займутся «лечением» опор. Если будут выявлены трещины, то их отремонтируют с помощью инъектирования. Такая технология позволяет быстро и эффективно заполнить появившиеся в монолите трещины и дефекты с помощью полимерных составов, вводимых под сильным давлением. Если обнаружат разрушенный бетон, то подрядчик планирует проводить восстановление для придания геометрии опорных частей моста.

Сейчас на объекте трудится 119 человек ежедневно. Количество техники варьируется, согласно плану, но в среднем составляет тридцать единиц. Пока ремонт идет в плановом режиме, за работами идет общественный, авторский контроль. Кроме того, все работы идут под чутким взглядом костромичей, ежедневно пересекающих мост.