День государственного флага в Костромской области отметили

Опубликовано 22.08.2017

мотопробегом и флешмобом

22 августа жители костромского региона вместе со всей страной отпраздновали День государственного флага. Акции, тематические выставки, концерты и другие мероприятия прошли во всех муниципалитетах области. Главные же события дня развернулись в столице региона и «прокатились» сразу по 14 районам.

Открыл праздник марафон #МойФлагМояРоссия. Участники мотопробега стартовали в 7 утра от памятника Юрию Долгорукому в Костроме и провезли триколор через четырнадцать районов области. Первую остановку сделали в Судиславском районе, где их дружно встретили местные жители и волонтеры. А уже в 8.20 костромским байкерам устроили музыкальный прием в Островском районе — для спортсменов выступил дуэт «Задоринка». В Кадыйском районе участников марафона встретили юнармейцы, которые прочли им патриотичные стихи о родной стране и российском флаге. От души, со свежеиспеченными караваявами встретили байкеров и жители Мантурова. Затем был Мантуровский, Макарьевский и Шарьинской район, а завершился марафон в 17.00 в селе Боговарово.

В это же время в самом сердце Костромы — на Сусанинской площади чествовали юных костромичей — отличников учебы и спорта, общественных активистов. Ребятам вручили волонтерские книжки и первые паспорта.

Главный символ праздника — российский флаг — развернули на центральной площади Костромы во время флешмоба, еще одно полотнище волонтеры подняли в небо над региональной столицей на воздушных шарах. Завершили торжество стихи и песни, посвященные родному краю, России и главным историческим событиям нашей страны.