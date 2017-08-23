Праздник детства

Опубликовано 23.08.2017

по мотивам сказки Честнякова

Лучшие детские творческие коллективы Костромской области приняли участие в празднике детства «Щедрое яблоко», посвященном творчеству нашего земляка - писателя, художника и скульптора Ефима Честнякова.

Торжественное открытие праздника состоялось в минувшую субботу на Сусанинской площади. Посмотреть на торжественную церемонию пришли сотни костромичей и гостей города. Вся центральная часть Костромы на время превратилась в одну большую развлекательную площадку, главными гостями которой стали дети. Фестиваль детского творчества прошел в форме старинных народных гуляний, основанных на творчестве Ефима Честнякова.

Концерты, спектакли, выставки и мастер-классы прикладного творчества проходили по всей центральной части города - на Сусанинской площади, в Ботниковском сквере, у торговых рядов и на проспекте Мира. На различных детских площадках работали игровые и анимационные программы, ребятам показывали лучшие отечественные мультипликационные фильмы. Малыши катались на качелях и каруселях, прыгали на батутах.

Актеры Костромского областного театра кукол представили на центральной сцене праздника спектакль «Щедрое яблоко». Кроме того, для гостей сказочного действа выступили театральные и танцевальные детские коллективы со всей Костромской области.

Ольга Еремина, заместитель губернатора Костромской области:

- Главный мотив сказки Ефима Честнякова «Щедрое яблоко» - вместе любое дело спорится. Я желаю юным костромичам, чтобы у них всегда все ладилось, чтобы они были здоровы, счастливы и надолго запомнили этот праздник как одно из самых ярких воспоминаний летних каникул.