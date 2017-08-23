С мячом на каяке!

Опубликовано 23.08.2017

Новый вид водного спорта находит своих поклонников и в Костроме

Кануполо - водное поло на каяках, относительно новый вид спорта. В нашем регионе первая команда появилась два года назад. У ее истоков стоял тренер Дмитрий Токарев.

Несмотря на небольшой опыт, костромичи уже успели себя показать с лучшей стороны. В том числе и благодаря Ивану Сухоносу - одному из лидеров костромской команды кануполистов.

Прогресс налицо



- Иван, когда вы начали заниматься водным спортом?

Иван: Я пришел в школу гребли во втором классе, в 1991 году, тогда в Костроме существовало несколько сообществ по водным видам спорта. Начинал в ДЮСШ №9, потом меня отобрали в юношескую сборную России, затем в молодежную и, наконец, в основной состав национальной команды. Сейчас увлекся кануполо.

- Как давно существует костромская команда по кануполо?

И.: В Костроме команда появилась недавно, этот год можно считать дебютным. Мы впервые выступили на чемпионате России. Больших успехов пока нет, но прогресс налицо.

Дмитрий: Уточню, в Костроме кануполо появилось два года назад. Я тогда занялся добычей снаряжения. Сейчас уже кое-что есть, но тем не менее многого не хватает. Сейчас главное - обучение детей.

- Как можно стать кануполистом?

И.: Взрослому человеку желательно иметь опыт каякинга или гребли, а ребенок должен уметь плавать. Нужно прийти на гребную базу в Первомайском и поговорить с тренером Дмитрием Токаревым.

Д.: К нам приходят из других видов спорта. Например, Иван пришел из гладкой гребли, ему очень помогает полученный опыт. Приходят и слаломисты. Причем не обязательно спортсмен должен быть связан с водным видом спорта, неплохие результаты показывают и те, кто занимался игровыми, командными видами - хоккеем, футболом. Они умеют видеть ситуацию в игре.

- Иван, удалось перенести опыт, полученный в гребле, на кануполо?

И.: Частично. Есть вещи, в которых я чувствую силу и уверенность, но есть и те, которым пришлось учиться с нуля. Например, эскимосский переворот. В нем нет ничего страшного, некоторые используют его как тактический прием.

Бьют руками, веслами и иногда головой

- Многие читатели наверняка впервые слышат о такой игре. Расскажите о ней.

И.: Она разделена на два тайма по десять минут с перерывом. Одновременно на площадке находятся по пять игроков в каяках с каждой стороны, плюс в запасе. Ворота на высоте двух метров от воды, в виде рамки размером полтора на два метра.

- Чем можно голы забивать?

Д.: Ноги спрятаны в лодке, поэтому ими забить проблематично, бьют руками, веслами.

- А головой?

Д.: Можно, но вряд ли это получится.

И.: Это скорее пижонство, когда пытаются играть головой. Скорость позволяет уйти от соперников, а зашкаливающий адреналин мешает точно попасть в практически пустые ворота, даже руками. Потом думаешь, как я умудрился не забить? Почти 99 процентов голов забиваются руками, и только профессионалы способны отправлять мяч точно в ворота веслом.

- Насколько травмоопасен этот вид спорта?

И.: У нас очень жесткие требования по экипировке: нужны шлем, жилет с защитой ребер, бамперы на лодку и специальные весла. Начав заниматься, я немного пренебрег безопасностью и получил травму. Но приобрел хороший опыт, сразу понял, что все серьезно.

Д.: Носы лодок защищены специальными мягкими бамперами. Сам вид спорта не слишком травмоопасен, нет компрессионных нагрузок на позвоночник. Зато хорошо развивается спина, выправляется осанка, плечи начинают расти.

Команды сами судят матчи



- Расскажите о правилах игры, о судействе?

Д.: Судейство - важный момент, оно уникально тем, что команды сами судят матчи. Это позволяет игрокам понимать все нюансы игры и меньше нарушать правила. В игре задействованы двое линейных судей, на берегу главный судья, два угловых судьи конт-

ролируют вратарские зоны, плюс хронометрист и тот, кто ведет протокол.

- За что наказывают?

Д.: Наказывают в основном за грубую игру. Контакт с соперником разрешен, но толкать его ты можешь только в том случае, если он владеет мячом.

- Пенальти назначают?

Д.: Конечно, причем процент попаданий - около семидесяти. Казалось бы, попасть не сложно, но адреналин мешает.

- С поля игроков тоже удаляют?

Д.: Обязательно, двухминутное удаление за опасную игру в зоне рук, за неправильную атаку соперника лодкой.

И.: Меня удаляли, причем не всегда понятно, за что, но чем дольше играешь, тем понятнее.

В тринадцать уже поздно, хотелось бы начать с восьми



- Детей принимаете?

Д.: Да, пока в основном приводят знакомые.

- С какого возраста?

Д.: С тринадцати лет, но это уже поздно, хотелось бы начинать лет с восьми.

- У нашей команды уже есть какие-то успехи?

Д.: В мае мы участвовали в первом этапе кубка России, нам удалось забить четыре гола. А две недели назад вернулись из Крылатского, с чемпионата России, где забили уже девятнадцать голов. Физическое развитие игроков пока опережает тактику и опыт.

- Зрителей на матчи много приходит?

И.: Зрители есть, пока немного. Думаю, их количество будет расти, особенно если мы начнем проводить чемпионаты в Костроме.

Вода быстро остужает горячие головы



- Как вы уже говорили, адреналин во время игры зашкаливает, как справляетесь со спортивной злостью?

И.: На самом деле, все происходит очень дружелюбно. Когда я занимался индивидуально, испытывал больше негатива к своим соперникам, чем в кануполо. Отношения довольно позитивные между разными командами.

Д.: Наши спортсмены больше контактируют с водой, чем те, кто занимается гладкой греблей, вода быстро остужает горячие головы.

- У вас есть какие-то ритуалы перед игрой?

Д.: В Питере есть молодежная команда, называется «Девятый вал», они встают перед игрой звездочкой, кладут весла друг на дружку перед собой. Капитан кричит: «Раз, два, три». А они все вместе подхватывают: «В щи». Мол, сейчас всех в щи порубим.

- А женские команды по кануполо существуют?

Д.: Да, например, сборная России - команда «Флэш».

И.: Они - сильная команда, у них нет жесткости, контакт минимален, и тем не менее ничего с ними поделать мы не смогли. Единственная команда, которой мы не забили ни одного гола. Женщины вносят в игру аккуратность, они четко взаимодействуют друг с другом. У них нет небрежных пасов. Спокойно делают свое дело и побеждают.

Перспективы неплохие



- Существуют ли у кануполо перспективы стать олимпийским видом спорта?

Д.: В 2012 году кануполо пригласили на олимпийские игры в качестве гостевого вида. Возможно, в ближайшем будущем оно войдет в программу летних олимпиад. Сейчас, например, наша женская сборная отлично выступает. Они принимают участие в чемпионатах Европы и мира. Наша юниорская сборная в прошлом году заняла в Италии седьмое место, это очень хороший результат.

И.: Перспективы неплохие, логика международных федераций олимпийского комитета состоит в том, чтобы привлечь максимальное количество зрителей, в отличие от скоростных видов спорта, в кануполо есть игровая интрига, она привлекает зрителей.

- Как, на ваш взгляд, будет развиваться эта игра в нашей области?

И.: Чтобы привлечь внимание, в прошлом году мы организовали в Костроме закрытие сезона, пригласили сильнейших игроков страны и устроили первый турнир, на Волге.

Д.: Я думаю, что для регионов, таких как Кострома, где более трех тысяч водоемов и рек, такие виды спорта крайне необходимы, и у них есть будущее.