С благословением Николы Угодника

Опубликовано 23.08.2017

живет поселок Никольское Костромского района

В гости к жителям Никольского корреспонденты «СП» отправились не случайно: люди живут здесь необыкновенные. Сажают каштаны, играют в футбол, занимаются хозяйством и в родном своем крае души не чают. А сегодня с ними и их делами мы познакомим и наших читателей.

Будут цвести каштаны

В поселке Никольское в мае проходила легкоатлетическая эстафета «Поколения Победителей». Это районное мероприятие проводилось уже в седьмой раз и вышло за рамки чисто спортивного. На нем в память о павших в годы Великой Отечественной войны земляках сажают аллеи каштанов. Они уже заложены в селах Шунга, Ильинское, Сущево, поселке Зарубино, деревне Середняя. Маленькие каштанчики вновь предоставил фронтовик из Середней Виталий Анфиногенов. В Никольском их посадили у монумента Славы, на территории Костромской областной психиатрической больницы, возле школы.

С любовью к земле

На территории Никольского сельского поселения работают несколько крестьянско-фермерских хозяйств. Сабит Кизим-оглы Асланов обосновался здесь примерно три десятка лет назад, когда на родине в Нагорном Карабахе начался конфликт между армянами и азербайджанцами.

С женой Мариной Георгиевной держат коров костромской породы, телят породы лимузин и абердин-ангуссы. У них более двух десятков курдючных овец с ягнятами. Именно овцы - особая гордость фермеров. Крупные бараны дают до 60 килограммов чистого мяса. Есть на подворье куры, индюки, гуси, утки, цесарки, для красоты - павлины. В планах - расширение поголовья скота и птицы.

Сабит Асланов - староста деревни Кирово. Устраивает общие праздники, установил детскую площадку, большой вклад внес в обустройство дорог.

В усадьбу Кирово

Интересно живет поселковая молодежь под руководством молодежного совета «СоветНика», который возглавляет Анна Вариошкина.

Нынешним летом молодые люди совершили велосипедный поход в деревню Кирово. Основная цель - пропаганда здорового образа жизни и изучение истории родного края. Протяженность маршрута в общей сложности составила двадцать километров.

В Кирове велосипедисты погрузились в атмосферу XIX века, гуляли по парку, где, по некоторым данным, деревья сажал сам генерал Петр Корнилов. Военная карьера Петра Яковлевича была связана с событиями Отечественной войны 1812 года.

И какой же поход без костра, приготовления на нем обеда! Варили в котелке суп, на второе пекли картошку.

«Я жил в ссср»

Любят жители Никольского бывать в Центре культуры и спорта «Талисман», где им всегда рады. Особенно запомнился участникам и зрителям вечер «Я жил в СССР». На него пригласили людей старшего поколения и молодежь. Собравшиеся окунулись в атмосферу 60-70-х годов XX века, вспомнили кинофильмы и любимых артистов. Ветераны безошибочно отвечали на вопросы викторины: сколько стоил тот или иной продукт, изделие из «джерси»...

Затем гостям вечера предложили быть членами жюри во время дефиле. Организаторы праздника нашли наряды прошлых лет и продемонстрировали их на импровизированном подиуме. Самая молодая «модель» Алина Мымрикова вышла в платье выпуска 1977 года и выглядела в нем как современная девушка. Кроме того, изюминкой вечера стала выставка почти забытых вещей.

Родина Ярцева

Поселок Никольское по праву считается футбольной столицей Костромского района. В футбол здесь играют от мала до велика. Специальный турнир проводят даже зимой - в валенках.

Первый стадион любители спорта строили собственными силами в послевоенное время. Никольское - малая родина известного советского футболиста, нападающего Георгия Ярцева. Первые шаги на футбольном поле он сделал здесь.

Команда «Ника» Никольского сельского поселения (руководитель Илья Вариошкин) в нынешнем году была представлена во всех возрастных группах в турнире на кубки и призы «РИО». Юные футболисты в своей группе стали победителями. Сказались и традиции поселка, и умелые действия тренерского состава - опытного преподавателя физической культуры Никольской средней школы Олега Черненко и молодого перспективного тренера Анны Вариошкиной. Юные футболисты Дмитрий Канарейкин и Иван Кротов были признаны лучшими игроками турнира.

Кстати, есть в Никольском и женская футбольная сборная. Спортсменов постоянно поддерживает глава поселения Игорь Мольков.

Смена «отдыхай-чик»

Летом для учеников Никольской детской школы искусств работала творческая смена. Юные музыканты и художники побывали в контактном зоопарке, военно-историческом отделе Костромского музея-заповедника, Романовском музее.

В школе состоялся концерт музыканта Игоря Белова, участника телевизионного шоу-проекта «Минута славы - 2009». На концерте дети смогли общаться, участвовать в интерактивных играх с человеком-оркестром.

Поздравление с днем рождения

А в прошедшую субботу, 19 августа, Никольское принимало поздравления с днем рождения. Праздник организовали специалисты Центра культуры и спорта «Талисман».

На центральном стадионе жителей и гостей поселка ждали праздничный концерт, катание на лошадях, мастер-классы декоративно-прикладного творчества... На празднике также озвучили результаты конкурса «Самый цветущий двор».

Жителям заранее предложили стать участниками конкурса «Праздничный костюм», где все желающие смогли показать оригинальность, экстравагантность, сказочность, фольклор. Продолжил праздник футбольный матч, а завершила вечерняя дискотека «На все времена».