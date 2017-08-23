Более ста рабочих

Опубликовано 23.08.2017

и тридцати единиц техники

За вторник рабочие разобрали 50 квадратных метров выравнивающего слоя бетона. Новый бетонный слой уложили на 220 квадратных метрах проезжей части. Пескоструйную очистку и разборку слабого бетона поверхности опор и балок выполнили на 600 квадратных метрах. Параллельно идет восстановление защитного слоя бетона опорных конструкций. На этой неделе подрядная организация также начала демонтировать гидроизоляцию на съезде с моста: пока убрали 160 квадратных метров. Сегодня эти работы, как и ремонт опорных пролетных строений, укладка нового выравнивающего слоя, продолжаются. На мосту трудятся 119 рабочих и 32 единицы техники.