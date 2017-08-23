В связи с погодными условиями

Опубликовано 23.08.2017

в Костромской области вводится режим повышенной готовности

Режим повышенной готовности введен в связи с прогнозируемым прохождением по территории региона комплекса неблагоприятных метеорологических явлений.

По данным Костромского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в Костроме и большинстве районов области ожидаются гроза и порывы ветра до 20 метров в секунду.

Для оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации главам муниципальных образований области надлежит обеспечить своевременное принятие мер, направленных на минимизацию последствий возможных аварий на объектах жилищно-коммунального хозяйства.

Администрация региона и ГУ МЧС России по Костромской области просят жителей области учитывать данную ситуацию в своей повседневной деятельности и соблюдать меры безопасности.