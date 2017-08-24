Готовность номер один

Опубликовано 24.08.2017

Область ждет начала учебного года

Одним из ключевых вопросов еженедельного оперативного совещания в администрации Костромской области стала подготовка образовательных учреждений к учебному году. Только в школы нашего региона первого сентября отправятся почти семьдесят тысяч человек. И для них процесс обучения должен быть и комфортным, и безопасным.

До школы - с ветерком?

Главный итог прошедшей проверки образовательных учреждений - все они готовы к учебному году. А это 303 общеобразовательные школы, 239 детских садов, 52 учреждения дополнительного образования и 21 учреждение профессионального образования.

Важно, что в этом году особое внимание уделено ремонту спортивных залов. По федеральному проекту в восемнадцати муниципалитетах обновили залы, а также спортплощадки у школ. Кроме того, два учебных класса переделали так, что теперь там можно заниматься физкультурой. На эти цели бюджеты районов, а также областная и государственная казна потратили более 21 миллиона рублей.

Традиционно встал вопрос и об антитеррористической защищенности наших образовательных учреждений. 98 процентов из них имеют так называемую «экстренную кнопку». Оставшиеся - а это в основном школы с количеством учеников до десяти человек - оснащены мобильной связью.

Также прошли проверки автобусов, которые будут перевозить школьников до мест обучения. Семь из них, к сожалению, имеют технические неисправности. Кроме того, в ряде муниципалитетов еще не заключен договор на прохождение медицинского освидетельствования водителями. Но эти недочеты должны быть оперативно устранены. И весь автопарк - а это 129 машин - довезет учеников до школы «с ветерком».

Культура с комфортом

Большой ремонт этим летом затронул, однако, не только школы. Обновились и учреждения культуры в нашем регионе. Впрочем, работы шли все восемь месяцев 2017 года. И за это время работы прошли в 26 учреждениях культуры в муниципалитетах области. А в 21 случае ремонт продолжается. Причем работы шли и идут весьма серьезные. Это и ремонт кровли, и замена электропроводки, и модернизация системы отопления, и многое другое.

Безусловно, такой объем работ - дело для бюджета затратное. Но учреждения культуры активно осваивают механизм грантовой поддержки. К примеру, из 50 миллионов рублей, выделенных из федерального и областного бюджетов на укрепление материально-технической базы, 25 - субсидии из государственной казны. То есть половина.

Но вместе с поддержкой существующих учреждений культуры идет строительство новых объектов. Несмотря на окончание Года кино, на средства Федерального фонда социальной и экономической поддержки кинематографии современный кинозал открыт в Нее. А до конца года аналогичные объекты появятся в Нерехте, Чухломе и Макарьеве.

Татьяна Быстрякова, директор департамента образования и науки Костромской области:

- По состоянию на 20 августа, комиссионно проверены все учреждения и все они приняты надзорными органами. В то же время в 58 школах есть незначительные замечания, а в пяти школах не завершены работы. Но до 25 августа замечания будут устранены, а ремонты - закончатся.