От перемены имени состав не изменяется?

Опубликовано 24.08.2017

По качеству костромских пельменей прошлись эксперты

От разновидностей пельменей на прилавках Костромы разбегаются глаза. А если взглянуть исключительно на продукты местного производства, узнается один интересный факт - как оказалось, некоторые производители «расфасовывают» продукт сразу под несколькими популярными торговыми марками. Удается ли при этом сохранить качество? И как отличаются от таких «соседей» другие полуфабрикаты? Узнаем сегодня.

Прибыли по форме

В МБУ «Городская служба контроля качества потребительских товаров и услуг» мы отправили:

- пельмени замороженные. Полуфабрикат в тесте с мясной начинкой категории А «Пельмени Классные», ИП Бондаренко А.А., Кострома, поселок Новый. Место покупки - универсам «Лидер», Кострома;

- пельмени «Домашние» (ручная работа) категории Б, ООО «Готовый продукт», Кострома. Место покупки - универсам «Лидер», Кострома;



- полуфабрикат в тесте формовой с мясной начинкой категории Г замороженный. Пельмени традиционные «Левашово», ООО «Котлетарь», Кострома. Место покупки - торговый центр «Адмирал Сити», Кострома;



- полуфабрикаты в тесте из мяса птицы формованные, замороженные. Пельмени «Доброварово», ООО «Котлетарь», Кострома. Место покупки - торговый центр «Адмирал Сити», Кострома;



- полуфабрикаты в тесте. Пельмени «Мясной гурман» формованные, замороженные, ООО «Котлетарь» по заказу ООО «Старт», Кострома. Место покупки - фирменный тонар «Мясной гурман», Кострома;

- полуфабрикат в тесте с мясной начинкой категории В замороженный. Пельмени «Классические», Кострома, поселок Волжский. Место покупки - торговый центр «100Метровка», Кострома.

Внешняя проверка никаких поводов усомниться в качестве образцов костромского производства не дала. Признаки приличного продукта налицо: не слипшиеся и не потерявшие форму пельмешки, сухие, с хорошо заделанными краями. Фарш из-под теста не выглядывает, при этом сам он равномерно перемешан.

Для пущей убедительности эксперты даже устроили дегустацию - конечно, уже сваренного продукта. Но претензий снова не оказалось: сочная начинка с лучком и пряностями была вкусна и пахла... ну очень аппетитно.

С жиру не бесятся

Физико-химические данные продуктов специалисты держат на особом контроле. И главное здесь испытание - на массовую долю жира. Соотношение простое: чем выше категория продукта, тем меньше жирность.

И сразу в проверке наметились первые лидеры. Минимум испытания - всего лишь 10 процентов жира специалисты насчитали у образца ООО «Готовый продукт». Оно и понятно, категория Б обязывает. Самая большая доля жира была у пельмешек «Левашово» - 17,6. Но в этом случае нет ничего противоправного: продукт приготовлен по техническим условиям, и норма определена исходя из рецептуры - не более 20 процентов.

Интересно, что пельмени «Доброварово» и «Мясной гурман», приготовленные на том же предприятии, что и «Левашово», результат показали значительно ниже: 11,1 и 12,3 соответственно.

Проверили образцы и на соль. Но упрекнуть пельмени было не в чем - норму все соблюдают. Особенно отличились пельмени «Левашово», показав результат всего в один процент соли, то есть на несколько десятых меньше, чем остальные.

А значит, повода для разочарований у нас нет - за качество своего продукта костромские производители перед ГОСТом отвечают. Все образцы требованиям нормативных документов соответствуют.

Напоминаем: результаты касаются только образцов, участвующих в тестировании. Дальнейшие изменения продукции не отслеживаются.

Немного арифметики

Самыми тяжелыми (14,8 грамма) эксперты признали пельмени производства «100Метровка», а самыми легкими (7,8 грамма) - пельмени «Мясной гурман».

Больше фарша положили в пельмени «Классные» (соотношение к массе изделия - 60,7 процента), а меньше - в пельмени «Мясной гурман» и «Доброварово» (по 45,8 процента).

Маргарита БАРАНОВА, директор МБУ «Городская служба контроля качества потребительских товаров и услуг»:

- Советую внимательно читать состав продукта. Все ингредиенты на упаковке указываются по убывающей. Например, если на первом месте стоит свинина, следует, что ее в пельменях больше всего. Можно доверять и упаковке, на которой компоненты начинки и теста написаны по отдельности. Если среди ингредиентов фарша есть растительный белок, от покупки лучше отказаться.