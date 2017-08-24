Дорожные артерии инвестиций

Опубликовано 24.08.2017

Транспортная инфраструктура - в центре внимания Президента РФ

Владимир Путин провел в Калининграде совещание, посвященное перспективам развития транспортной инфраструктуры. Дорожное строительство, инвестиции в отрасль, реализация крупных проектов - по всем этим вопросам прошло широкое обсуждение.

«Обращаюсь к представителям бизнеса, нужно внедрять новые, передовые технологии перевалки грузов, основанные на строгих экологических нормах и стандартах. В конечном итоге, с точки зрения технологии, это выгоднее в экономике. Ясно, что это тоже долгосрочные инвестиции, но в конечном итоге они тоже будут окупаться», - отметил Владимир Путин, обращаясь к собравшимся.

В Костромской области внедряются новые системы контроля за перевозкой грузов. Еще в прошлом году на отдельных участках областных дорог была установлена автоматическая система весового контроля большегрузного транспорта. Подобные комплексы работают в Буйском и Островском районах, на улице Магистральной в Костроме. И первые итоги таковы: за год работы системы было вынесено 725 постановлений о привлечении владельцев большегрузов к административной ответственности на общую сумму более 170 миллионов рублей.

«Нужно предлагать удобные инструменты взаимодействия с инвесторами, которые учитывают специфику вложений в инфраструктуру: большие объемы и длительные сроки окупаемости, в том числе в реализации транспортных проектов, можно применить так называемую инфраструктурную ипотеку, о которой я говорил в июне на Петербургском экономическом форуме», - отметил Владимир Путин.

Отрасль развивается, и для ее поддержки нужно поддерживать и сопутствующие направления. На минувшей неделе начались пусконаладочные работы на новом асфальтовом заводе в Нерехтском районе. Мощность предприятия – до 60 тонн смеси в час. Стоимость нового завода составила более 26 миллионов рублей. Средства выделены из дорожного фонда региона. Нужно отметить, что это второй в области комплекс по выпуску асфальта, который будет введен в эксплуатацию в 2017 году. Еще один завод разместился под Костромой.

Но все же главная задача властей разных уровней - ремонт существующих трасс и строительство новых. «Как показывают встречи с гражданами, вопросы, которые звучат, вы сами об этом знаете, слышите в ходе «прямых линий», особое нарекание сегодня вызывает состояние региональных, местных дорог. Многие из них даже в городах-миллионниках серьезно запущены. Эту проблему, безусловно, нужно решать – и гораздо большими темпами, чем это было до сих пор. Для этого в полной мере необходимо использовать ресурсы региональных дорожных фондов», - подчеркнул Президент.

Только в 2017 году в Костромской области планируется построить, реконструировать и отремонтировать более ста километров региональных, межмуниципальных и местных дорог. Большая часть работ уже прошла. Всего на ремонтные и строительные работы выделено более 2,9 миллиарда рублей из бюджетов разных уровней.

Кроме того, в августе стало известно, что средства, предназначавшиеся на содержание трассы Кострома – Шарья – Киров – Пермь, направят на ремонт 30 километров дорог в муниципальных образованиях.

«К 2018 году не менее половины дорожной сети должна быть приведена в нормативное, то есть отвечающее современным требованиям, состояние, а к 2025 году таких дорог должно быть порядка 85 процентов, не меньше. Кстати говоря, это решаемые задачи, потому что в настоящее время нормативным требованиям соответствует около 65 процентов федеральных и только 39 процентов региональных дорог», - отмечал Владимир Путин ранее. Безусловно, общие усилия федеральных, региональных, местных властей и общественности помогут реализовать эти планы.

Надежда, учитель:

- Хорошие дороги - это более высокое качество жизни. Гораздо приятнее ехать по гладкому асфальту, добираться, куда тебе необходимо, с комфортом. Поэтому я согласна с Президентом, что эту отрасль надо поддерживать.

Юлия, студентка:

- Думаю, что ремонт дорог - одна из главных задач сегодня. Это та инфраструктура, которой мы все пользуемся, и хорошие трассы необходимы всем нам. А без значительных денег, господдержки ситуацию не исправить.

Вадим, руководитель:

- Деньги в наши дороги нужно вкладывать, безусловно. Мы каждую весну ругаем их состояние. Но уже не первый год я вижу, как их ремонтируют, и в целом ситуация исправляется.

Ольга, пенсионер:

- Конечно, я поддерживаю это решение Президента - вкладываться и развивать транспортную инфраструктуру. Сейчас, я думаю, в Костромской области процентов восемьдесят дорог хорошо сделаны. В последние годы, как я вижу, много работ идет.