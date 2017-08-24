На правом съезде с моста

Опубликовано 24.08.2017

идут основные работы

В среду главные работы шли на правоповоротном съезде с моста. Рабочие сняли защитный слой на 125 квадратных метрах. Пескоструйную очистку бетонных конструкций выполнили на 150 квадратных метрах. На проезжей части моста начали проводить ливневую канализацию. За среду здесь появились 70 технологических отверстий. Кроме того, подрядная организация разобрала 40 квадратных метров выравнивающего слоя бетона, восстановила защитный слой бетона опорных конструкций на 7 квадратных метрах, провела антикоррозийную защиту арматуры опор на 2,5 квадратных метрах. На переправе трудятся 119 рабочих и 32 единицы техники. Сегодня продолжаются работы на съезде с моста и ремонт опорных пролетных строений.