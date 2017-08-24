Школьники из Костромской области отправятся на Президентские состязания

Опубликовано 24.08.2017

Они пройдут во Всероссийском детском центре «Смена»

Сельская класс-команда Боговаровской средней школы Октябрьского муниципального района и городская класс-команда средней школы № 2 городского округа города Буй будут соревноваться в Анапе

Школьники из Боговарова и Буя отправятся на всероссийский этап Президентских состязаний. Он стартует 4 сентября и продлится двадцать дней. Ребята будут соревноваться со своими сверстниками со всей России в беге на 1000 и 60 метров, подтягивании, отжимании, подъеме туловища из положения лежа на спине, прыжках, эстафете, творческом и теоретическом конкурсах. Стоит отметить, что на всех этапах игр приняли участие более шести миллионов школьников.