Войти в перспективные маршруты

Опубликовано 25.08.2017

сможет Костромская область

Как привлечь российских и зарубежных туристов в наш регион? Этот вопрос обсудили специалисты туристической сферы ЦФО на профильном семинаре, который прошел на днях в Костроме.

Большинство россиян, по словам специалистов, предпочитают во время отпуска сменить обстановку и уехать из своего региона. Точно так же поступают и костромичи. Разработчики федеральной программы развития внутреннего и въездного туризма поставили задачу удержать туристов в пределах страны и предложить им увлекательные маршруты как по соседним областям, так и в целом по России.

Но для этого наши города в первую очередь должны стать комфортными для проживания, а музейные и интерактивные программы интересными для посещения. Понятно, что в одиночку решить такую задачу частный бизнес не сможет. Нужна совместная работа с государством. Выход нашли в государственно-частном партнерстве. Федерация и регионы обеспечивают необходимую инфраструктуру, а дальше действуют предприниматели. За семь лет работы программы государство вложило в нее более двадцати пяти миллиардов бюджетных средств.

Результат не заставил себя ждать. Только на территории центральной России создано восемь туристско-рекреационных кластеров. Один из них – в Костромской области - «Кладезь земли костромской». На первом этапе проложили дорогу к этнодеревне Русиново, что Красносельском районе, там регулярно проводятся интерактивные экскурсии о русском быте, свадьбы и детские праздники. Кроме того, в Костроме полным ходом идет восстановление Костромского кремля, продолжается реконструкция гостиничного фонда. Только в прошлом году поток туристов в Костромскую область увеличился на четыре процента.

Ольга Еремина, заместитель губернатора Костромской области:

- Много делается регионом для увеличения событийного ряда, чтобы быть более привлекательным для туриста. Наша задача сегодня – и мы это с коллегами обсуждали - правильно попасть региону в следующую федеральную программу, чтобы туристические кластеры – он, к сожалению, пока один на территории региона, продолжали развиваться. У нас есть перспективные проекты, у нас есть задачи, чтобы наш город стал более комфортным и привлекательным.