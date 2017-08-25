Горячая десятка

Опубликовано 25.08.2017

Каким событиям в этом месяце ведущие областные печатные СМИ уделяли особое внимание

Август в нашем регионе выдался богатым на события во всех сферах жизни. Некоторые даже серьезно изменили жизнь костромичей. Сегодня мы по традиции расскажем о том, какие из них чаще других упоминались на страницах костромской прессы.

1-е место: ПУСТЬ ЭТОТ ДЕНЬ ПРИНОСИТ ТОЛЬКО РАДОСТЬ, или ЮБИЛЕЙ СТОЛИЦЫ

Количество упоминаний: 40

Костромичи отметили тройной праздник - семьдесят три года со дня основания области, восемьсот шестьдесят пятую годовщину Костромы и юбилей герба Костромской губернии, которому исполнилось двести пятьдесят лет. В этот день торжественные мероприятия проходили по всему региону, но главные события развернулись в Костроме. Здесь были и большие народные гулянья, и масштабные спортивные соревнования, и традиционный фейерверк.

2-е место: СИЛА ДУХА И СИЛА ВОЛИ, или ЛУЧШИЕ АТЛЕТЫ РЕГИОНА

Количество упоминаний: 28

В Костромском районе прошли XVI летние спортивные игры на призы губернатора. На сей раз честь своих муниципалитетов отстаивали более шестисот спортсменов. Они мерились силами в стрельбе, пляжном волейболе, беге на сто, четыреста и восемьсот метров, а также два и три километра, в настольном теннисе, метании, плавании и других видах спорта. В командном зачете победили Кострома и Костромской район.

3-е место: СОЮЗ - ЗА СОЮЗ, или МУЗЕИ ВСТРЕТИЛИСЬ В КОСТРОМЕ

Количество упоминаний: 26

Выездное заседание Президиума Союза музеев России не случайно на этот раз прошло именно в Костроме. Крупный православный центр, наш город обладает уникальным опытом. В Костроме налажено взаимодействие церкви и музейного сообщества. Примеры работы костромичей, приобретенный опыт будет транслироваться и в другие регионы.

4-е место: МЫ О НИХ ПОМНИМ, или ГЕРОИ НАШЕГО ВРЕМЕНИ

Количество упоминаний: 19

В Костроме почтили память земляков, погибших в горячих точках. По проспекту Мира прошел «Бессмертный батальон», а на Аллее памяти произведены капсульные захоронения Ивана Столяра и Александра Бычкова. В церемонии принял участие губернатор Сергей Ситников, главный федеральный инспектор в Костромской области Николай Панков и председатель Костромской областной Думы Алексей Анохин.

5-е место: ПОМОЩЬ РЯДОМ, или НОВАЯ СТОМАТОЛОГИЯ

Количество упоминаний: 17

Филиал областной стоматологической поликлиники открыли в Костроме. Новое отделение расположено на улице Борьбы. Таким образом, стоматологические услуги стали доступнее для жителей фабричного района, включая Заречье. По полису ОМС зубы здесь вылечат бесплатно. Каждый кабинет прекрасно оборудован: эргономичные кресла, надежная медтехника. Оборудование импортное - словацкое и итальянское. Еще есть централизованная стерилизационная, где инструмент обеззараживают и ополаскивают в дистиллированной воде, а затем в чистой зоне обрабатывают в автоклавах и упаковывают.

6-е место: ИНВЕСТИЦИОННАЯ «ПОДПИТКА» ТУРИЗМА, или СКАЗОЧНЫЙ ПАРК

Количество упоминаний: 15

На Совете по привлечению инвестиций представили сразу несколько проектов, связанных с развитием туристической инфраструктуры нашего региона. Новые объекты должны появиться в Галиче и Красносельском районе. В Галиче построят новый гостиничный комплекс под названием «Петровский двор». Инвестор вложит в реализацию проекта более 150 млн рублей. А в Красносельском районе организуют сказочный парк. Общий объем инвестиций в реализацию проекта составит 220 млн рублей, будут созданы более восьмидесяти рабочих мест.

7-е место: СНИМАЕТСЯ КИНО, или КОСТРОМА ПРЕВРАТИЛАСЬ В ТИШИН

Количество упоминаний: 14

Этим летом областной центр принимает уже не первую кино-команду. В июле снимались две картины, в том числе и сериал «Такая, как все» - история жизни женщины, которая в одно мгновение потеряла практически все. Она, красивая, успешная телеведущая, узнает, что неизлечимо больна. По задумке авторов кино Кострома превращается в провинциальный городок Тишин, куда главная героиня сбегает от всех проблем.

8-е место: СНИЗИЛОСЬ НА ЧЕТВЕРТЬ, или ИТОГИ БОРЬБЫ С ПРЕСТУПНОСТЬЮ

Количество упоминаний: 10

Итоги работы полиции за первые шесть месяцев 2017 года подвели в УМВД России по Костромской области. В заседании расширенной коллегии приняли участие руководители силовых структур региона и губернатор Сергей Ситников. Главные показатели говорят о том, что в Костромской области по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество зарегистрированных преступлений снизилось на 6,3 процента.

9-е место: ВО ГЛАВЕ ПОЛОТНА, или ПАМЯТИ ХУДОЖНИКА

Количество упоминаний: 9

В Романовском музее состоялось открытие выставки произведений народного художника Алексея Белых «Притяжение Волги». Это - выставка-память. К сожалению, Алексей Павлович ушел от нас в феврале 2017 года. Но путь художника продолжается в его полотнах. Увидеть лучшие работы Алексея Белых можно будет до октября.

10-е место: ТОЛЬКО МЫ С КОНЕМ, или ТУРНИР СОБРАЛ ЛУЧШИХ

Количество упоминаний: 8

На Костромском ипподроме в пятый раз прошел турнир по преодолению препятствий и выездке на кубок Павла Кадочникова. Соревнования приурочили к дню рождения знаменитого артиста. В этом году в конкурсе приняли участие около пятидесяти спортсменов из Костромской и Ивановской областей. Состязания прошли в два этапа – это конкур и выездка.