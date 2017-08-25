Демонтируют, очищают

Опубликовано 25.08.2017

и укладывают

За четверг рабочие разобрали 30 квадратных метров выравнивающего слоя бетона. Пескоструйную очистку бетонных конструкций на подмостовом пространстве выполнили на 796 квадратных метрах. Новый бетонный слой уложили на 570 квадратных метрах. На проезжей части моста идет обустройство ливневой канализации. За четверг здесь появились 60 технологических отверстий. На правоповоротном съезде пескоструйную очистку бетонных конструкций провели на 203 квадратных метрах, здесь также демонтируют защитный слой. На переправе трудятся 119 рабочих и 32 единицы техники. Сегодня продолжаются работы на съезде с моста, ремонт опорных пролетных строений и укладка нового выравнивающего слоя на проезжей части.