За какие грехи?

Опубликовано 25.08.2017

Узнаем, за что водителя могут лишить «прав»

Одно из самых строгих наказаний за нарушение правил дорожного движения - лишение водительских прав. В зависимости от «тяжести» проступка, автомобилисту придется отказаться от поездок за рулем своего авто на срок от одного месяца до двух лет. Особенно безответственные водители в придачу ко всему могут лишиться не только удостоверения, но и свободы. Каких ошибок лучше избежать и как вернуть свои права? Разберемся в этом вопросе сегодня.

Причины лишения прав на управление авто



На срок от 1 до 3 месяцев:

- повторное управление ТС, не зарегистрированным в установленном порядке (или штраф от 5 000 рублей);

- управление авто без «номеров» или без «номеров», установленных на предусмотренных для них местах, либо управление ТС с «номерами» видоизмененными или оборудованными с применением устройств или материалов, препятствующих идентификации либо позволяющих их видоизменить или скрыть;

- непредставление преимущества «специальным» ТС (или штраф в размере 500 рублей).

От 3 до 6 месяцев:

- пересечение ж/д пути вне переезда, выезд на переезд при закрытом или закрывающемся шлагбауме либо при запрещающем сигнале, а также остановка или стоянка на переезде (или штраф в размере 1 000 рублей).

От 4 до 6 месяцев:

- проезд на запрещающий сигнал светофора или запрещающий жест регулировщика повторно (или штраф в размере

5 000 рублей);

- превышение скорости на величину более 60 км/ч, но не более 80 км/ч (или штраф от 2 000 до 2 500 рублей);

- движение во встречном направлении по дороге с односторонним движением (или штраф в размере 5 000 рублей);

- выезд на «встречку» в нарушение правил либо на трамвайные пути встречного движения (или штраф в размере 5 000 рублей);

- перевозка опасных грузов водителем, не имеющим свидетельства о подготовке водителей ТС, перевозящих опасные грузы, свидетельства о допуске ТС к перевозке подобных грузов (подробнее статья 12.21.2 ч.1 КоАП РФ) (или штраф от 2 000 до 2 500 рублей).

На 6 месяцев:

- превышение установленной скорости движения на величину более 80 километров в час (или штраф в размере 5 000 рублей).

От 6 месяцев до 1 года:

- управление авто с заведомо подложными государственными регистрационными знаками;

- управление авто с неположенными световыми приборами с огнями красного цвета (лишение прав с конфискацией приборов).

На 1 год:

- повторное превышение установленной скорости движения ТС на величину более 60 километров в час;

- повторное пересечение ж/д пути вне ж/д переезда, выезд на переезд при закрытом или закрывающемся шлагбауме либо при запрещающем сигнале светофора или дежурного по переезду, а также остановка или стоянка на ж/д переезде;

- повторный выезд в нарушение правил на полосу, предназначенную для встречного движения, либо на трамвайные пути встречного направления;

- повторное движение во встречном направлении по дороге с односторонним движением (или штраф в размере 5 000 рублей).

От 1 года до 1,5 лет:

- управление ТС, на котором без соответствующего разрешения установлены устройства для подачи специальных световых или звуковых сигналов (с конфискацией устройств);

- управление ТС, на наружные поверхности которого незаконно нанесены специальные цветографические схемы автомобилей оперативных служб;

- нарушение правил движения или правил эксплуатации ТС, повлекшее причинение легкого вреда здоровью потерпевшего (или штраф от 2 500 до 5 000 рублей);

- оставление места ДТП его участником (или административный арест до 15 суток).

От 1,5 до 2 лет:

- использование при движении устройств для подачи специальных световых и звуковых сигналов (за исключением охранной сигнализации), установленных без соответствующего разрешения;

- управление в состоянии опьянения, если такие действия не содержат уголовно наказуемого деяния (и штраф в размере

30 000 рублей);

- передача управления «пьяному» лицу (и штраф в размере 30 000 рублей);

- нарушение правил движения или правил эксплуатации ТС, повлекшее причинение средней тяжести вреда здоровью потерпевшего (или штраф от 10 000 до

25 000 рублей);

- отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения, если такие действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемого деяния (плюс штраф в размере 30 000 рублей);

- употребление алкоголя, наркотического или психотропного вещества после ДТП либо после того, как ТС было остановлено сотрудником полиции (плюс штраф в размере 30 000 рублей).

Это важно знать! За управлением авто в состоянии опьянения может последовать уголовная ответственность. Это касается случаев, когда водитель ранее уже ездил за рулем в состоянии опьянения или отказывался пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения.

Что грозит?

- Штраф до 200-300 тысяч рублей;

- Обязательные работы до 480 часов или принудительные работы до двух лет;

- Лишение свободы на срок до 2-х лет.

Какие документы потребуются?

- паспорт;

- медицинское заключение о наличии или отсутствии у водителя медицинских противопоказаний, показаний или ограничений к управлению авто, выданное после прекращения действия «прав»;

- для возврата удостоверения требуется оплатить все штрафы ГИБДД, наложенные ранее.

Обратите внимание!

С 2016 года действует Закон «О прекращении действия права управления», который позволяет судебным приставам временно лишать водительских прав автомобилистов, чей долг по штрафам (в том числе за нарушения ПДД), алиментам или судебным решениям превышает десять тысяч рублей.

Отметим, что ограничение права управления ТС возможно лишь в отношении должников, которые не исполняют требования по взысканию алиментов, не возмещают имущественный ущерб, моральный вред или вред, причиненный преступлением, а также требования о взыскании штрафа за нарушения ПДД.

При погашении задолженности судебный пристав в течение одного дня выносит постановление о снятии ограничения на право управления ТС (для этого нужно предоставить подтверждение).

Имейте в виду!

Не отказывайтесь подписывать протокол. Подпись означает лишь ознакомление. Если вы не согласны с предъявленным обвинением, в графе «Объяснение лица, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении» необходимо написать: «Не согласен с протоколом, правил дорожного движения не нарушал».

С какого момента начинается срок лишения прав?

Со дня вступления в силу постановления суда о назначении административного наказания в виде лишения водительских прав. В течение трех рабочих дней с этого дня водитель должен сдать водительское удостоверение (а в случае утраты - написать заявление) в ГИБДД. Если водитель водительское удостоверение не сдал, то срок исчисляется с момента сдачи водительского удостоверения либо его изъятия.

Управление ТС водителем, лишенным права управления

Что может грозить?

Штраф в размере 30 000 рублей;

Арест на срок до 15 суток;

Обязательные работы на срок от 100 до 200 часов.

Когда права вернут?

Чтобы рассчитать точную дату получения прав, к дате получения копии судебного решения добавляем срок наказания, не забыв прибавить и те десять суток, которые отведены на обжалование. Срок исчисляется с момента сдачи водительского удостоверения.

Как вернуть права?

После истечения срока лишения «права» можно получить в том подразделении ГИБДД, которое исполнило постановление. Либо за 30 дней до окончания срока лишения написать туда заявление, в котором указать, в какое подразделение необходимо направить ваше удостоверение. Заявление можно подать как в бумажном, так и электронном виде.

Имейте в виду, что также придется заново сдать теоретический экзамен. Это можно сделать в любое время после истечения половины срока лишения права на управление ТС.