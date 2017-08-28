Спорт не знает границ

Опубликовано 28.08.2017

В Костроме прошла Всероссийская спартакиада Специальной олимпиады России

Большие победы над соперниками и обстоятельствами могли увидеть болельщики на Всероссийской спартакиаде Специальной олимпиады России. Соревнования прошли на минувшей неделе и объединили под своим знаменем более двухсот спортсменов из восемнадцати регионов нашей страны.

Программа соревнований весьма обширна. Несколько дней состязаний включали в себя велосипедный спорт, греблю на байдарках, спортивную гимнастику, пауэрлифтинг, бадминтон и юнифайт-бадминтон и другие виды. Для спортсменов ставки были весьма высоки. Ведь по итогам выступлений на спартакиаде состоялся отбор кандидатов в сборную Специальной олимпиады на Всемирные летние игры, которые пройдут в 2019 году в Абу-Даби.

Костромская область была представлена на турнире самой многочисленной делегацией. Наши спортсмены - из Сусанинского и Первомайского психоневрологических интернатов, Первомайского детского дома-интерната, а также спортсмены с ограниченными возможностями здоровья из Антропова, Нерехты, Шарьи и Костромы участвовали во всех видах программы. Поздравить спортсменов с началом игр пришли губернатор Костромской области Сергей Ситников и генеральный директор Специальной олимпиады России Людмила Князева.

Результат наших атлетов - впечатляющий. Они смогли завоевать 93 медали! Причем 39 из них - золотые. В велосипедном спорте три костромича попали в основной состав сборной России, двое - в резерв. А в гребле сразу восемь наших спортсменов прошли отбор в главную команду страны!

Сергей Ситников, губернатор Костромской области:

- Мы абсолютно четко понимаем, что физкультура - для здоровья, а спорт – очень серьезная и ответственная работа. Это иногда боль, это всегда преодоление. Мы с очень добрыми чувствами смотрим на тех, кто занимается спортом, преодолевая свой недуг. Это победа и над собой, и над обстоятельствами.

Людмила Князева, генеральный директор Специальной олимпиады России:

- Из всех регионов, в которых развивается специальное олимпийское движение, Костромская область – одна из ведущих. И мы очень рады, что очередная спартакиада проходит в Костроме. Костромские спортсмены очень активно принимают участие как во всероссийских, так и в международных соревнованиях и всегда завоевывают медали. Это говорит о том, что развитию адаптивных видов спорта в области уделяется большое внимание.