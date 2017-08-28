Поражение от дебютанта

Опубликовано 28.08.2017

потерпел костромской «Спартак»

Когда-нибудь фортуна вернет долги костромскому «Спартаку» за минувший месяц. Во второй игре подряд, играя с соперником как минимум на равных, костромичи упускают победу в концовке. На сей раз сильнее красно-белых оказался дебютант второго дивизиона, команда «Луки - Энергия» из Великих Лук.

Впрочем, начало матча выдалось обнадеживающим - обе команды охотно играли в атаку. Но дивидендов это до поры до времени никому не приносило. Первый тайм катился к нулевой ничьей, но комбинацию с участием Дмитрия Калабухова и Михаила Яковлева завершил точным ударом Максим Сидоров - 0:1 в пользу костромичей!

Во втором тайме «Спартак» явно намеревался увеличить разницу в счете. Но увы... На 49-й минуте хозяева поля заработали пенальти, который хладнокровно реализовал Дмитрий Чернухин - 1:1. Но и после пропущенного гола шансы у «Спартака» были, но удары Максима Сидорова и Дмитрия Калабухова парировал вратарь.

Развязка наступила в концовке, а именно на 85-й минуте. Это Роман Салимов пробил в верхний угол и принес хозяевам победу. 2:1 - и «Спартак» теряет очки. А ведь совсем скоро костромичам встречаться с непростым соперником - ЦРФСО из Смоленска.