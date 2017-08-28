Встретились в финале Кубка области

Опубликовано 28.08.2017

футбольные команды из Галича и Сусанина

Сборные уже оспаривали чемпионство региона в прошлом году. Тогда игра принесла галичанам обидное поражение.

В этом году матч проходил на площадке сусанинцев. Счет галичане открыли уже на пятой минуте - мяч со штрафного удара забил Денис Давыдов. Но отыграться у ребят не получилось, уже к десятой минуте они проигрывали со счетом 2:1. До конца первого тайма галичане имели игровое преимущество, но пропустили еще гол в свои ворота. Один мяч удалось отыграть буквально за минуту до перерыва. И второй тайм футболисты начали со счетом 2:3.

Борьба была напряженной, никто не хотел уступать сопернику победы. В основное время галичанам удалось бы сравнять счет, если бы не решение главного судьи: он отменил удар галичских футболистов в ворота противника, который произошел за 15 минут до окончания тайма, заметив игру рукой. Но гости площадки не расстроились и продолжали атаковать ворота соперника, правда, безрезультатно. В итоге на последней минуте матча в их ворота забили еще один гол, увеличивая счет, - 4:2.

В добавленное время галичанин Денис Давыдов сокращает счет на один мяч, но выиграть команде уже не удается. Главный трофей состязаний - Кубок области снова выиграли сусанинские футболисты.