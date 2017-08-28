Сто девятнадцать рабочих

Опубликовано 28.08.2017

и тридцать три машины

Работы продолжались и в выходные дни. В воскресенье специалисты демонтировали 17 опор освещения. На основной части моста разобрали 10 квадратных метров выравнивающего слоя бетона, а пескоструйную очистку опор и арматуры выполнили на 200 квадратных метрах. Кроме того, восстановили защитный слой бетона и провели инъектирование трещин опор на площади 12,5 квадратных метра. На правоповоротном съезде с моста пескоструйную очистку бетонных конструкций они выполнили на 500 квадратных метрах. На переправе трудятся 119 рабочих и 33 единицы техники. Сегодня продолжаются работы на съезде с моста, демонтаж опор освещения, ремонт опорных пролетных строений и укладка нового выравнивающего слоя на проезжей части.