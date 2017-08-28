Заявления на разрешение строительства и ввод в эксплуатацию зданий

Опубликовано 28.08.2017

в Костромской области начинают принимать в электронном виде

Новый порядок разработан в соответствии с Постановлением Правительства РФ и во исполнение Указа Президента «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления».

Заявление о выдаче разрешения на строительство, а также разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и прилагаемые к ним документы будут приниматься уполномоченными органами в электронном виде, если проектная документация и результаты инженерных изысканий тоже представлялись в электронной форме.

Проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий исключительно в электронной форме с 1 января 2017 года уже осуществляет ГАУ «Костромагосэкспертиза».

Переход на электронный формат существенно упростит административные процедуры и повысит инвестиционную привлекательность региона.