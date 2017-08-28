Еженедельное информационное издание Костромской области
Заявления на разрешение строительства и ввод в эксплуатацию зданий
- Опубликовано 28.08.2017
в Костромской области начинают принимать в электронном виде
Новый порядок разработан в соответствии с Постановлением Правительства РФ и во исполнение Указа Президента «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления».
Заявление о выдаче разрешения на строительство, а также разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и прилагаемые к ним документы будут приниматься уполномоченными органами в электронном виде, если проектная документация и результаты инженерных изысканий тоже представлялись в электронной форме.
Проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий исключительно в электронной форме с 1 января 2017 года уже осуществляет ГАУ «Костромагосэкспертиза».
Переход на электронный формат существенно упростит административные процедуры и повысит инвестиционную привлекательность региона.