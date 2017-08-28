Спортивный праздник

Опубликовано 28.08.2017

прошел в селе Сущево Костромского района

На торжественном построении главный судья, учитель физкультуры Сущевской средней школы Сергей Табачков, пожелал участникам удачи, воли к победе и удачи сильнейшим.

В мини-футболе победу одержала команда «Сущево-1». Лучшим нападающим признан Никита Смирнов, лучшим бомбардиром - Иван Гукин, лучшим защитником - Александр Ширяев, лучшим вратарем - Виталий Деточкин.

В турнире по волейболу также первенствовала дружина «Сущево-1». Лучшие игроки - Алексей Смирнов, Сергей Алексеев, Татьяна Чистякова.

Турнир по настольному теннису выиграл Александр Курмашев. На втором месте Андрей Курмашев, на третьем - Александр Табачков.

Почетные грамоты, кубки и ценные подарки вручила победителям глава Сущевского сельского поселения Ирина Аристова. Она выразила надежду, что в будущем году еще больше команд примут участие в спортивном празднике в селе Сущево.