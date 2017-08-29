Дорогие друзья!

Опубликовано 29.08.2017

От всей души поздравляем учащихся и педагогов с Днем знаний и началом нового учебного года!

В Костромской области первого сентября за парты сядут более 69 тысяч школьников, из них свыше 8 тысяч – это первоклассники. Уверены, учебный год будет наполнен интересными событиями и новыми открытиями.

Сегодня в регионе создаются все условия для качественного и доступного образования: учреждения обеспечены современным учебным оборудованием, обновляется фонд школьных библиотек, выросла обеспеченность учащихся компьютерной техникой.

Одна из главных составляющих успеха каждой учебной организации – это педагогический коллектив, который ежегодно помогает выпускникам приобретать уверенность в собственных силах, достигать поставленных целей. Именно с помощью учителя каждый из нас открывал для себя мир, познавал секреты наук.

Первое сентября – это всегда яркий и незабываемый день для каждого из нас. Желаем ученикам, студентам, учащимся творческой энергии и успехов в овладении бесконечным богатством – знаниями! Учителям и педагогам – оптимизма, здоровья и благодарности ваших учеников!

Пусть новый учебный год откроет для Костромской области новые таланты, которыми будет гордиться вся Россия!