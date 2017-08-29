Опубликовано 29.08.2017

технологических отверстий

В понедельник специалисты сняли защитный бетонный слой на площади 115 квадратных метров, демонтировали гидроизоляцию на 106 квадратных метрах и выполнили пескоструйную очистку бетонных конструкций на 300 квадратных метрах на правоповоротном съезде с моста. На основной части переправы разобрали 25 квадратных метров выравнивающего слоя бетона, пескоструйную очистку опор и арматуры выполнили на 620 квадратных метрах. На мосту появились еще 40 технологических отверстий для ливневой канализации. На переправе трудятся 119 рабочих и 32 единицы техники. Сегодня продолжаются работы на съезде с моста, демонтаж опор освещения, ремонт опорных пролетных строений и укладка нового выравнивающего слоя на проезжей части.