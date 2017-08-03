Еще одна детская площадка

Опубликовано 29.08.2017

появилась в деревне Середняя Костромского района

В Середней постарались жители дома №22 по улице Центральной. Особую активность проявили Марина Кузнецова и Сергей Ковшиков. Их поддержали молодые папы: Алексей Иванов, Юрий Цаплин, Роман Татаринов, Сергей Лихачев, Алексей Онуфпиев, Сергей Масков, Александр Суслов, Александр Михеев, Дмитрий Блинков, Андрей Терехов. Помогла организовать работу старшая по дому Елена Скокова. Администрация Середняковского сельского поселения поддержала начинание: оплатила материалы, что-то нашли в своих «запасниках». И цветники у этого дома в нынешнем году лучшие в населенном пункте не случайно: жители участвуют в районном конкурсе «Лучший двор».