Опубликовано 30.08.2017

по словам Президента, одна из главных задач медицинского сообщества

Костромская область - в числе лидеров по числу медицинских работников и деятелей культуры. К такому выводу пришло одно из информационных агентств, опираясь на обновленные статистические данные Росстата по итогам первого полугодия 2017-го.

Анализ информагентства REGNUM показал: Рязанская, Костромская и Ярославская области - самые «культурные» области Центральной России. По общему числу медицинских работников, в том числе врачей, среднего и младшего медицинского персонала, на сто человек населения тройку лидеров замкнул наш регион с показателем 18,3.

По «уровню концентрации деятелей культуры» (включая научных сотрудников в учреждениях образования, науки, здравоохранения, социального обслуживания), судя по анализу информагентства, наша область тоже в первой тройке с показателем 5,3 работника.

В Костромской области отрасль здравоохранения - одна из приоритетных. Особое внимание регион уделяет развитию доступности медицинских услуг и привлечению молодых кадров.

Благодаря этому в медицину за последние четыре года пришли работать более двухсот пятидесяти молодых специалистов. Дефицит врачебных кадров снизился в два раза: с пятисот сорока до двухсот пятидесяти. Каждый пятый врач – в возрасте до 35 лет. По итогам 2016-го обеспеченность населения врачами увеличилась с 26,6 до 30 на десять тысяч населения, в том числе в сельской местности с 13,7 до 14 процентов.

По словам Президента страны Владимира Путина, перед медицинским сообществом сейчас стоят серьезные задачи. И это не только повышение эффективности здравоохранения, внедрение современных технологий и практик, совершенствование качества и доступности медицины, но и подготовка квалифицированных кадров.

В наш регион возвращаются восемь из десяти студентов-целевиков. В 2017 году в учреждения здравоохранения области должны прийти еще сто двадцать молодых врачей-специалистов, половина из них - врачи узких специальностей, получившие высшее образование по квоте целевого приема по программам интернатуры, ординатуры, а также десять терапевтов и пять педиатров – выпускников медицинских вузов, успешно прошедших программу аккредитации.

На недавнем заседании Совета по стратегическому развитию глава государства заявил, что в России нужно повысить престиж и статус медработников, улучшить их материальное положение.

В Костромской области уже действует целый комплекс мер социальной поддержки медиков. Среди них - предоставление врачам и узким специалистам жилья, компенсация за наем жилья и оплату коммунальных услуг. В этом году принят закон о выплате единовременного пособия - 500 тысяч рублей врачам, которые приедут работать в малые города об-

ласти.

Без внимания не остается и сфера культуры. Тридцать домов культуры из двадцати девяти муниципалитетов региона вошли в программу «Местный дом культуры», средства на которую выделил федеральный бюджет.

В восьми районах деньги уже освоили. В домах культуры установили новые кресла, заменили кинопроекторное, звукотехническое и световое оборудование. Остальные муниципалитеты должны закончить работы до конца года.

Например, в Галичском доме культуры на публичных слушаниях по участию в конкурсном отборе муниципальных культурно-досуговых учреждений области в номинации «Развитие и укрепление материально-технической базы домов культуры, расположенных в малых городах» жители и работники культуры решили, что им нужна новая звуковая аппаратура для проведения городских мероприятий и концертов.

В июле прошли субсидии на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы ЦКД «Ритм». Также деньги выделили на работы в Степановском доме культуры. В целом два учреждения культуры получили на приобретение оборудования более миллиона рублей.

Анастасия, парикмахер:

- Согласна с Президентом. Необходимость в молодых специалистах есть, и у нас в Волгореченске в том числе. Их обязательно нужно поддерживать и морально, и материально, заинтересовывать хорошими зарплатами, жильем.

Александр Анатольевич, водитель:

- У нас в Судиславле теперь есть молодой и уже довольно опытный хирург. Необходимо делать все возможное, чтобы молодежь оставалась. С подъемными и хорошими зарплатами, думаю, желающих найдется много.

Татьяна Владимировна, библиотекарь:

- Да, надо привлекать молодых специалистов, особенно на село и в небольшие города. Поддерживаю главу государства: важно давать им при этом возможность развиваться профессионально.