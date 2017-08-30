Работа должна стать адресной

Опубликовано 30.08.2017

Область поможет в трудоустройстве людям с ограниченными возможностями

Вопросы помощи социально не защищенным группам населения стали ключевыми на оперативном совещании при губернаторе области. В центре внимания оказалось трудоустройство людей с ограниченными возможностями на предприятиях региона. Работа эта комплексная, в которую включены как муниципальные власти, так и центры занятости, коммерческие и бюджетные предприятия.

Ключевая задача - социализация

Цифры говорят о том, что сегодня все больше людей с ограниченными возможностями находят себе работу. Только за семь месяцев этого года в регионе трудоустроены 137 инвалидов. Это на 55 человек больше, чем за тот же период прошлого года. Причем вакансий значительно больше. На сегодняшний момент их открыто 202.

На предприятиях региона благодаря квотам открыты более тысячи мест для трудоустройства людей с ограниченными возможностями. Но новый закон, который рассмотрят в областной Думе, позволит расширить список организаций, где появятся подобные квоты. Два процента мест отведут на предприятиях, где работают от 35 до 1000 человек. Кроме того, на производствах появляются специализированные рабочие места, которые обустраивают благодаря областным субсидиям.

Сейчас, согласно статистике, трудоустроены 27 процентов инвалидов в регионе. В планах повысить этот показатель до 34 процентов. Сделать это можно только с помощью адресной работы, выявляя потребности и возможности каждого человека. Причем упор должен делаться на социализацию и адаптацию с помощью труда.

Дом для каждого

Еще один вопрос, который касался социальной тематики, - обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Область вкладывает большие средства в приобретение жилья для этой категории. Только в этом году бюджет выделил более 78 млн рублей. И в разных муниципалитетах на эти средства приобретут 91 квартиру. Сорок одна из них - в Шарье, Буе, Мантурове, Макарьевском, Нейском, Пыщугском, Нерехтском и Вохомском районах - уже обрела новых хозяев. В Костроме же и вовсе построят два дома на сорок две квартиры для детей-сирот.

Но если область выполняет свои социальные задачи, то сами владельцы не всегда спешат содержать жилье. Яркий пример - дом в Шарье. Здесь пустует четверть квартир, выделенных для детей-сирот. Хотя все документы на руках у новых владельцев. Решить эту проблему региональные власти собираются в ближайшей перспективе. Возможно, и в этом случае нужна адресная работа.

Важно отметить, что областные и муниципальные власти усилили контроль за сохранением жилья, закрепленного за такими детьми. Если три года назад каждый третий ребенок вставал в очередь из-за того, что его жилье не сохранялось, то в 2017 году таких случаев всего пять.

Сергей Ситников, губернатор Костромской области:

- Мы понимаем, что большая часть экономических производственных ресурсов находится в Костроме, Шарье, Мантурове, Галиче, Нерехте, Буе. Должна быть адресная работа с четким пониманием, где подобные рабочие места могут открываться. И на этих рабочих местах, предприятиях должна быть организована социализация инвалида. Это первоочередная задача.