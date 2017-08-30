Не сбавляя темп

Опубликовано 30.08.2017

В области реализуются проекты общественных инициатив

В нашем регионе в рамках программы «Формирование современной городской среды» идет благоустройство дворов. В проекте участвуют более 220 дворовых территорий в 29 муниципалитетах области. Напомним, что программа действует в рамках реализации стратегических инициатив Президента РФ Владимира Путина.

На минувшей неделе власти области обратились к главам муниципалитетов с просьбой не сбавлять темп работ и даже ускорить процесс реализации проекта. Сдать на сегодняшний день удалось семнадцать дворов, еще на сорока объектах идут работы.

В Галиче подготовка к благоустройству дворов, вошедших в программу, стартовала недавно. На минувшей неделе здесь провели электронный аукцион на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по благоустройству. Сумма в результате торгов превысила 5,5 млн рублей. Документ подпишут в сентябре, на выполнение работ останется почти месяц - объекты должны привести в порядок до 15 октября. Благоустроить здесь предстоит пятнадцать дворов, еще десять вошли в программу по результатам проверки смет, которые сейчас проходят государственную экспертизу.

Тем временем в Буе ход работ уже отслеживает специальная комиссия. Одним из первых она посетила двор дома №16 по улице Ивана Сусанина. Подрядчик завершил все работы на этой территории, а некоторые недостатки, которые выявила комиссия, сразу же устранил. Кроме того, проверяющие посетили главный объект благоустройства: набережную. Там все работы идут в соответствии с графиком.

О набережной речь зашла и в Костроме. Здесь прошло общественное обсуждение проекта благоустройства ландшафтного парка «Заволжье». Власти города сообщили, что ждут от костромичей конкретных предложений. Принимают их до 14 сентября в управлении строительства и капитального ремонта.

Также в регионе приводят в порядок парки и скверы. Самые активные в этом плане - Волгореченск и столица региона. В костромском парке «Берендеевка» в ближайшее время начнется асфальтирование дорожек, к концу года здесь планируют сделать освещение и сформировать пять спортивных площадок.