Опубликовано 30.08.2017

Лучшая автосемья, оказывается, живет в Костроме

В финальном этапе, проходившем на главной площади областного центра, соревновались четыре команды, представлявшие Кострому, а также Костромской, Красносельский и Нерехтский районы.

Оценки конкурсантам жюри выставляло за творческую презентацию – креативное оформление автомобиля, визитную карточку и фотоколлаж «Мы автомобильная семья» и мастерское выполнение упражнений фигурного вождения автомобиля.

По итогам всех этапов безоговорочным лидером стала автосемья Балатовых из Костромы. Она продемонстрировала важность здорового образа жизни, спорта и соблюдения правил дорожной безопасности. Второе место заняла команда Эгля из Костромского района. Почетная бронза досталась автомобилистам Лобачевым-Даниловым из Нерехты.