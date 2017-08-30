На съезде демонтируют,

Опубликовано 30.08.2017

на основной части укладывают

За вторник на правоповоротном съезде моста рабочие сняли выравнивающий бетонный слой на 132 квадратных метрах, демонтировали гидроизоляцию на 106 квадратных метрах и выполнили пескоструйную очистку бетонных конструкций на 400 квадратных метрах. На основной части переправы демонтировали 240 метров барьерного ограждения, уложили 515 квадратных метров нового выравнивающего слоя бетона, пескоструйную очистку опор и арматуры выполнили на 1000 квадратных метров. На мосту появились 12 анкеров для ливневой канализации. На переправе трудятся 119 рабочих и 34 единицы техники. Сегодня продолжаются работы на съезде моста, демонтаж ограждения, ремонт опорных пролетных строений и укладка нового выравнивающего слоя на проезжей части.