Молодые ветеринары получат поддержку

Опубликовано 30.08.2017

Такое решение приняли в администрации региона

Теперь к числу механизаторов, животноводов и других специалистов добавились и ветеринары. Условие получения единовременного пособия и ежемесячной доплаты к должностному окладу простые. Выпускник учреждения высшего или среднего профессионального образования должен устроиться на работу по профильной специальности на селе. Молодые ветеринары, выпустившиеся в этом году, должны быть приняты на работу в учреждения государственной ветеринарной службы, обслуживающие муниципальные районы.