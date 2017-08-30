Еженедельное информационное издание Костромской области
30 Августа 2017
Молодые ветеринары получат поддержку
- Опубликовано 30.08.2017
Такое решение приняли в администрации региона
Теперь к числу механизаторов, животноводов и других специалистов добавились и ветеринары. Условие получения единовременного пособия и ежемесячной доплаты к должностному окладу простые. Выпускник учреждения высшего или среднего профессионального образования должен устроиться на работу по профильной специальности на селе. Молодые ветеринары, выпустившиеся в этом году, должны быть приняты на работу в учреждения государственной ветеринарной службы, обслуживающие муниципальные районы.