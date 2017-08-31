День государственного флага отметили в Костромской области

Опубликовано 31.08.2017

мотопробегом и флешмобом

22 августа жители нашей области вместе со всей страной отпраздновали День государственного флага. Акции, тематические выставки, концерты и другие мероприятия прошли во всех муниципалитетах области.

Главные же события дня развернулись в столице региона и «прокатились» сразу по четырнадцати районам. Открыл праздник марафон «Эстафета российского флага».

Участники мотопробега стартовали в 7 утра от памятника Юрию Долгорукому в Костроме и провезли триколор больше, чем через половину районов области.

Первую остановку сделали в Судиславском, где их дружно встретили местные жители и волонтеры. А уже в 8.20 костромским байкерам устроили музыкальный прием в Островском районе — для спортсменов выступил дуэт «Задоринка». В Кадыйском участников марафона встретили юнармейцы, которые прочли им патриотичные стихи о родной стране и российском флаге. От души и со свежеиспеченными караваями встретили байкеров и жители Мантурова. Затем были Мантуровский, Макарьевский и Шарьинский районы, а завершился марафон в 17.00 в селе Боговарово.

В это же время в самом сердце Костромы, на Сусанинской площади, чествовали юных костромичей — отличников учебы и спорта, общественных активистов. Ребятам вручили волонтерские книжки и первые паспорта.

Главный символ праздника - российский флаг - развернули на центральной площади Костромы во время флешмоба, еще одно полотнище волонтеры подняли в небо над столицей области на воздушных шарах. Завершили торжество стихи и песни, посвященные родному краю, России и главным событиям в большой истории нашей страны.