Опубликовано 31.08.2017

Какая из меня звезда?!

Телекомпания «Русь» запускает уникальный для регионального телевидения проект. Начиная с сентября выпуск программы «Время новостей» в 19 часов будет выходить с сурдопереводом. У инвалидов по слуху появится возможность оперативно получать информацию о жизни области.

Вести сурдоперевод новостей будет замечательный специалист в этой сфере, костромичка Светлана Щеглова. Для нее это первый опыт работы на телевидении, но после знакомства со Светланой не возникает никаких сомнений в том, что он окажется положительным.

Мы жили очень дружно

- Светлана, расскажите немного о себе.

- Я коренная костромичка, родилась в семье глухих. И мама, и папа не слышат. Но меня это никогда не останавливало. Рядом всегда находились хорошие люди.

- Кто ваши родители?

- Обычные люди, мама - швея-мотористка, папа работал слесарем на заводе «Строммашина», к сожалению, его уже нет.

- В какой школе учились?

- В девятнадцатой, за Волгой. После восьмого класса поступила в Галичское педагогическое училище на учителя начальных классов.

- Почему вы выбрали профессию учителя, ведь работа с детьми - дело сложное и ответственное?

- Трудно сказать, я сама пришла к этому. Позвала подружку, говорю: «Поедем учиться в Галич», а она планировала стать медсестрой. Потом прибегает и говорит: «Пошли в педучилище». И мы с ней поехали поступать.

- Вы уехали из дома практически ребенком.

- Да, боялись, другой город, все незнакомое. Думали, как мы там будем жить, вдруг станут обижать? И в результате нашли третью компаньонку, тоже из моего класса. Втроем нам было не страшно. Мы жили очень дружно. В комнате назначали кого-нибудь из девчонок дежурной, и она готовила еду. Приходишь из училища, а на столе все уже стоит. В комнате царил идеальный порядок. Помню, даже проводили конкурс под Новый год на лучшую наряженную комнату, и мы с девчонками победили. В училище мы получили не только профессию, но и среднее образование.

В первый раз в первый класс

- Какие предметы вам нравились больше всего?

- Любила заниматься музыкой, дело в том, что я хорошо пела. Помню, пригласили в музыкальную школу, я так хотела туда попасть. Пришла, а видимо, рабочий день заканчивался, преподаватели ушли, и уборщица меня выгнала. Так закончилась моя музыкальная карьера. Почему потом не вернулась? Не переношу, когда на меня давят.

- После окончания учебы...

- Меня направили учителем начальных классов в Кострому, в семнадцатую школу. Директором там работал Владимир Сухарев. Оказаться в первый раз в первом классе учителем было очень волнительно. Ответственность большая, но Бог миловал, все прошло нормально. Мне повезло, завуч оказалась отличным специалистом, она мне много подсказывала. Я поняла, что люблю детей.

В Новогоднюю ночь с бокалом шампанского

- Как вы дома, в семье, общались с родителями, ведь они не могли вас слышать?

- Я не понимала, как они могут не слышать. Помню, сяду на диван, заткну уши и представляю, как им тяжело. Потом начала учить язык жестов, дактиль называется. Мне стало легче. Мама, в отличие от папы, немного, но слышала, и она мне подсказывала, но чаще отправляла к отцу, потому что он знал больше жестов.

- Язык жестов быстро освоили?

- Для меня не стояла цель освоить его, просто в жизни требовалось, и постепенно опыт накапливался. Затем пришло осмысление, что раз я имею такой опыт, все равно его надо куда-то применить.

Когда ушла в декрет, подумала, а почему бы мне не пойти в школу глухих? В итоге десять лет там отработала, получила очень хорошую практику.

- Расскажите про свою семью, у вас есть дети?

- Муж Олег и дочь Мария. С супругом познакомились необычно. Мы с подружкой часто ездили к родственникам в Нерехтский район, у меня папа оттуда. Муж рассказывал, однажды я вышла из электрички, а он к другу приехал, заметил меня и попросил товарища познакомить его со мной.

- Когда сделал предложение?

- Через год. Мы отправились к двоюродному брату на Новый год. И мой будущий муж предложил в полночь выйти на улицу, и там с бокалом шампанского в руке под многочисленные пожелания любви и счастья он сказал: «Давай жить вместе».

- Не опасались, что вашим детям или внукам глухота родителей может передаться по наследству?

- Я об этом еще в школе много думала. Для меня было проблемой, как сказать своему будущему парню, что мои папа и мама не совсем обычные люди. Но муж даже внимания на это не обратил.

Мне врач еще в детстве объяснила, что если глухота у родителей врожденная, то риск для будущих поколений есть, если приобретенная - то нет. У моих родителей, к счастью, глухота приобретенная.

Помочь, облегчить жизнь глухим

- Мама вас поддержала в новом начинании?

- Она удивилась. Помню, еще в юности папа спрашивал, не хочу ли я работать на телевидении. Но какая же из меня звезда? Тем не менее, его слова оказались пророческими, значит, во мне есть еще что-то, раз я появилась здесь.

- Вы, насколько я понимаю, являетесь лучшим специалистом в языке жестов в нашей области?..

- Нет, лучший специалист Роза Березовская, она возглавляет региональное отделение общества глухих. Молодец и большая умница, я у нее училась.

- Насколько профессия переводчика для глухих сегодня востребована?

- Таким людям жить очень тяжело, многие из них испытывают неуверенность в себе. Мы не хотим учить язык жестов, к сожалению, и у глухих не всегда есть желание общаться с обычными людьми. Им нужно помогать, кто если не мы?

- Когда вам предложили стать сурдопереводчиком на телевидении, сомневались?

- Нет, я вижу, что здесь работают неравнодушные люди, они хотят сделать что-то хорошее. Помочь, облегчить жизнь глухим. Молодцы! Я даже не верила, что такое со мной может произойти, хочу сказать, что испытала настоящую эйфорию от общения с сотрудниками телекомпании «Русь». Много внимания, отличное отношение.

Дарья Андреева, главный редактор телекомпании «Русь»:

- На нашем телеканале в программе «Время новостей» не первый год, в рамках проекта «Доступная среда», существует бегущая строка, которая позволяет людям с ограниченными возможностями здоровья знакомиться с самыми последними событиями в регионе и не только. Она выходит в утреннем блоке новостей. Но наш канал не останавливается на достигнутом. Чтобы расширить целевую аудиторию, мы пошли дальше и решили сделать ставку на вечерний выпуск. Теперь семичасовые новости будут выходить с сурдопереводом.

Мы возобновляем традицию, которая некоторое время назад была присуща федеральным каналам. В Костромской области ничего подобного никогда не существовало. Мы планируем, что уже в сентябре на телеканале «Русь» выйдет первая новостная программа с сурдопереводом. Сейчас телекомпания завершает техническую подготовку эфиров.

Выглядеть это будет точно так же, как в свое время на федеральных каналах. Переводить Светлана будет все новости.

Сурдопереводчик, которого мы пригласили, - человек по-своему уникальный. Важно отметить, что в Костромской области такие специалисты на вес золота. По нашей информации, их только два-три во всем регионе. Прежде всего, эти люди обеспечивают нужды членов общества глухих, когда, например, инвалидам по слуху необходимо сходить на консультацию к врачу или на другие мероприятия. А наш специалист Светлана Щеглова уже не первый год работает с группой студентов. И помогает им постигать азы выбранной профессии.