Конструкции очищают,

Опубликовано 31.08.2017

ограждения демонтируют

За среду на правоповоротном съезде моста рабочие выполнили пескоструйную очистку бетонных конструкций на 1012 квадратных метрах. На основной части переправы пескоструйную очистку опор сделали на 2058 квадратных метрах, а еще демонтировали 140 метров барьерного ограждения. На мосту трудятся 119 рабочих и 34 единицы техники. Сегодня продолжаются работы на съезде моста, демонтаж ограждения, ремонт опорных пролетных строений и укладка нового выравнивающего слоя на проезжей части.