Конструкции очищают,

Опубликовано 31.08.2017

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ограждения демонтируют

 

   За среду на правоповоротном съезде моста рабочие выполнили пескоструйную очистку бетонных конструкций на 1012 квадратных метрах. На основной части переправы пескоструйную очистку опор сделали на 2058 квадратных метрах, а еще демонтировали 140 метров барьерного ограждения. На мосту трудятся 119 рабочих и 34 единицы техники. Сегодня продолжаются работы на съезде моста, демонтаж ограждения, ремонт опорных пролетных строений и укладка нового выравнивающего слоя на проезжей части.

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