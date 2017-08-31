Опубликовано 31.08.2017

живет деревня Руболдино Костромского района

Живет деревня, действительно, по своим законам. И благоустройством, и организацией досуга занимаются сами. ТОС, который возглавляет Александр Савин, не на бумаге, а реально работает. Вместе ремонтируют деревенские дороги, сажают деревья, установили памятник погибшим в годы Великой Отечественной войны руболдинцам и памятную доску, на которой указано, что деревня впервые упоминалась в документах в 1501 году.



А как красиво у родника. Летом траву у тропинки к нему окашивают, а зимой расчищают снег супруги Мацуевы, живущие поблизости. В начале деревни оборудована детская площадка. Кстати, детишками она пополняется. Первым малышом после длительного перерыва, в метрике которого записано, что место рождения - деревня Руболдино, был Глеб Савин. Сегодня он уже учится в Костромском автотранспортном техникуме.



И еще две традиции Руболдина. Зимой возле деревни проложена лыжня, сложился костяк любителей этого вида спорта. Стараются в один день сажать картошку - 19 мая, при этом многие надевают... пионерские галстуки.