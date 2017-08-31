Костромичи пройдут «10 тысяч шагов здоровья»

Опубликовано 31.08.2017

Акция с таким названием состоится в областном центре

Костромичей приглашают сделать десять тысяч шагов в рамках акции «Волна здоровья». Всех участников ждет не просто прогулка по городу, а большая познавательная экскурсия. Ее проведет костромская Снегурочка. Старт акции дадут 5 сентября на набережной Волги. А затем маршрут пройдет у беседки Островского, в парке «Центральный» и сквере Ивана Сусанина, у Пожарной каланчи, Гауптвахты, историко-архитектурного музея-заповедника, дома Борщова, Романовского музея, Дворянского собрания, драматического театра, музыкального колледжа, Богоявленско-Анастасииного собора, энергетического колледжа имени Чижова, у камня в честь основания Костромы и Московской заставы. Стать участниками акции могут все желающие.