Сниматься разрешается,

Опубликовано 01.09.2017

или Что и по каким законам фотографировать запрещено

Фотоаппараты, смартфоны и прочие устройства заметно облегчили нам жизнь. В том числе и в бытовом плане — чтобы сравнить цены или показать родным вещь, присмотренную в магазине, достаточно ее сфотографировать и отправить через интернет. Правда, охранник торговой точки может подойти к вам и попросить удалить кадры. А может произойти обратная ситуация: без разрешения, например, сфотографируют вас. Есть ли ограничения на фотосъемку и какие, узнаем сегодня.

По какому праву?

-Закон РФ «О защите прав потребителей»

-Закон РФ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»

-Закон РФ «О средствах массовой информации»

В фокусе - этикетка

Что бы вам ни говорили, в магазине фотографировать товар или ценник можно. Такое право нам дает Закон «О защите прав потребителей». Он определяет продавцу большой круг обязанностей, среди которых и своевременное предоставление покупателю необходимой и достоверной информации о товаре или услуге. При этом нигде не указано, каким образом покупатель должен воспринять эту информацию и с помощью чего фиксировать.

Ситуации тоже возникают разные. Например, у человека может быть аллергия на какой-либо компонент и он желает снять описание к большому перечню продуктов на камеру для того, чтобы получить консультацию у врача. Нигде не сказано, что он обязан запоминать необходимую информацию.

Закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», в свою очередь, относит сведения о товаре к общедоступной информации. Собирать ее покупатель может абсолютно любым доступным способом.

Будьте внимательны!

Охрана может заявить, что запрет на съемку - внутреннее правило магазина. Но вы не относитесь к работникам этого магазина и подчиняться его внутренним правилам не обязаны. Даже если на входе в магазин висит значок - перечеркнутая фотокамера.

Правовые акты в сфере защиты прав потребителей принимает правительство, поэтому любые ограничения должны содержаться в актах, принятых им, магазин или иное заведение не может вводить их самостоятельно. А поскольку потребителем считается гражданин, не только приобретающий что-то, но и «имеющий намерение» это сделать, то Закон «О защите прав потребителей» действует уже с того момента, когда он только вошел в магазин с этим намерением.

В каких случаях согласие не требуется?

-Если изображение используется в государственных, общественных или иных публичных интересах

-Если оно получено при съемке, которая проводится в местах, открытых для свободного посещения, или на публичных мероприятиях (собраниях, конференциях, концертах, спортивных соревнованиях и т.д.), за исключением случаев, когда такое изображение является основным объектом использования

-Если гражданин позировал за плату

Публикация без согласия человека допускается, если...

Он публичная фигура (политик, занимает госдолжность, общественный деятель). Информация о нем является социально значимой.

Информация о нем так или иначе затрагивает интересы общественной и государственной безопасности (гражданин разыскивается в связи с совершением преступления и другое).

Анастасия СОКОВА, юрист МБУ «Городская служба контроля качества потребительских товаров и услуг»:

- Если информация о частной жизни человека, полученная незаконно, содержится в документах, видеозаписях или на иных материальных носителях, он вправе обратиться в суд с требованием об изъятии таких носителей из оборота и их уничтожении без какой бы то ни было компенсации. Право требовать защиты частной жизни гражданина в случае его смерти имеют дети, родители и супруг.

Фото на долгую память

С изображением людей все намного сложнее. Как нематериальное благо, фотография или видеозапись, на которой зафиксирован определенный человек, согласно Гражданскому кодексу, имеет правовую защиту. Их обнародование и дальнейшее использование допускаются только с его согласия, а после смерти этого человека - лишь с согласия детей и супруга либо с согласия его родителей. То же самое касается изображений иностранных граждан.

Если суд установит, что использование изображения гражданина было осуществлено без его согласия, то по иску пострадавшего гражданина он вправе взыскать компенсацию морального вреда.

Важно! Добровольная передача фото самим гражданином означает его согласие на использование изображения. При этом не важно, в устной или письменной форме оно выражено.