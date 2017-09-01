Укладывают новый слой

Опубликовано 01.09.2017

на проезжей части моста

За четверг на правоповоротном съезде моста рабочие выполнили пескоструйную очистку бетонных конструкций на 1001 квадратном метре. На основной части переправы пескоструйную очистку опор сделали на 2316 квадратных метрах, новый выравнивающий слой бетона уложили 521 квадратном метре. Кроме того, строители разобрали слабый бетон и выполнили инъектирование трещин опор на 20 квадратных метрах. На мосту трудятся 119 рабочих и 34 единицы техники. Сегодня продолжаются работы на съезде моста, ремонт опорных пролетных строений и укладка нового выравнивающего слоя на проезжей части.