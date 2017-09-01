Еженедельное информационное издание Костромской области
01 Сентября 2017
Укладывают новый слой
- Опубликовано 01.09.2017
на проезжей части моста
За четверг на правоповоротном съезде моста рабочие выполнили пескоструйную очистку бетонных конструкций на 1001 квадратном метре. На основной части переправы пескоструйную очистку опор сделали на 2316 квадратных метрах, новый выравнивающий слой бетона уложили 521 квадратном метре. Кроме того, строители разобрали слабый бетон и выполнили инъектирование трещин опор на 20 квадратных метрах. На мосту трудятся 119 рабочих и 34 единицы техники. Сегодня продолжаются работы на съезде моста, ремонт опорных пролетных строений и укладка нового выравнивающего слоя на проезжей части.