Горячая десятка

Опубликовано 01.09.2017

по-костромски

Августовская погода, кажется, компенсировала холод июня и июля. Так что главными цифрами месяца стали температурные показатели. Но журналисты «Северной правды» вспомнили и другие цифры, которые чаще всего упоминались на страницах ведущих печатных костромских СМИ.

1-е место: 865 лет

Количество упоминаний: 42

Кострома отметила юбилей. В честь этого в городе прошел большой праздник. Почти полторы тысячи жителей и гостей Костромы приняли участие в театрализованном шествии. В Костроме состоялись и большие народные гуляния, и масштабные спортивные соревнования, и традиционный фейерверк.

2-е место: 11 миллиардов и 488 миллионов рублей

Количество упоминаний: 29

Отчет об исполнении областного бюджета представил региональный департамент финансов. Доходы бюджета за первое полугодие 2017-го составили 11 млрд 488 млн рублей. Рост по сравнению с тем же периодом 2016 года составил 19,4 процента.

3-е место: 600 спортсменов

Количество упоминаний: 28

В Костромском районе прошли XVI летние спортивные игры на призы губернатора. Честь своих муниципалитетов отстаивали более шестисот спортсменов. Они мерились силами в стрельбе, пляжном волейболе, беге на сто, четыреста и восемьсот метров, два и три километра, а также в настольном теннисе, метании и плавании. В командном зачете победили Кострома и Костромской район.

4-е место: > 60 хозяйств

Количество упоминаний: 20

В Костромской области продолжается заготовка кормов. Более шестидесяти хозяйств уже завершили эту работу. Аграрии практически на 100 процентов выполнили план по заготовке сочных кормов. Теперь главная задача - заготовка сена и сенажа.

5-е место: > 70 тысяч школьников

Количество упоминаний: 17

Именно столько детей отправятся 1 сентября в 303 школы Костромской области. Все они, а также 239 детских садов, 52 учреждения дополнительного образования и 21 учреждение профессионального образования прошли проверку. Они готовы к учебному году.

6-е место: 3 года

Количество упоминаний: 16

На федеральном участке дороги Кострома-Шарья-Киров-Пермь начался ремонт. Росавтодор планирует, что трассу капитально отремонтируют за три года. А средства, которые Костромская область тратила на ее содержание, направлены на асфальтирование 30 километров дорог в муниципалитетах региона.

7-е место: 18 спортивных залов и 7 площадок

Количество упоминаний: 15

К новому учебному году в регионе планируют отремонтировать и реконструировать более двадцати спортивных объектов. На селе обновят восемнадцать спортивных залов, две учебные аудитории переделают под залы физкультуры. Кроме того, новое оборудование появится на семи открытых спортплощадках. Стоимость работ - более 21 млн рублей.

8-е место: до 400 человек в день

Количество упоминаний: 11

Столько пациентов сможет принимать новая стоматология. Отделение расположено на улице Борьбы. По полису ОМС зубы здесь вылечат бесплатно. К работе в филиале приступили тридцать четыре специалиста. Принимают пациентов в две смены.

9-е место: > 4 тысяч костромичей

Количество упоминаний: 9

Именно столько человек воспользовались социальными услугами в Костромской области за прошедший год. Это разные категории граждан: пожилые люди, лица с ограниченными возможностями, дети-сироты. На укрепление материально-технической базы социальных учреждений за три года привлекли 7,5 млн рублей из Пенсионного Фонда РФ. Пять объектов привели в нормативное состояние.

10-е место: 93 медали

Количество упоминаний: 7

Столько наград завоевали костромские спортсмены на Всероссийской спартакиаде Специальной олимпиады России. Причем тридцать девять из них - золотые. В велосипедном спорте три костромича попали в основной состав сборной России, двое - в резерв. А в гребле сразу восемь наших спортсменов прошли отбор в главную команду страны!