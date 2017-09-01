Опубликовано 01.09.2017

развернулась перед самым финишем

Организатором ежегодного забега по традиции выступило спортивное общество «Динамо». Легкоатлетический кросс - одно из любимых состязаний силовиков. Именно в этом виде соревнований у спортсменов есть возможность продемонстрировать силу духа, выносливость и стремление к победе.



В этом году в состязаниях приняли участие бегуны из полиции, Росгвардии, УФСБ и УФСИН. Каждая команда состояла из трех мужчин и одной женщины. Представители сильного пола бежали пять километров, а прекрасная половина человечества — три.

Борьба за лидерство развернулась перед финишем, но несмотря на все усилия конкурентов, победу в общем зачете одержала команда УМВД России по Костромской области.