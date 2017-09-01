Опубликовано 01.09.2017

Губернатор Костромской области Сергей Ситников поздравил учеников и педагогов Палкинской школы с 1 сентября

Сегодня в школы региона отправились более 67 детей, причем более семи тысяч из них сядут за парты впервые. В Антроповском районе порог школы 1 сентября перешагнули сорок шесть первоклассников. И сегодня их поздравили не только родные и близкие, но и губернатор Сергей Ситников.

Он побывал в Палкинской средней школе. Она во многом уникальна. Здесь большое внимание уделяют трудовому обучению, профориентационной работе. Школьники с помощью спецтехники возделывают большой участок, с которого ежегодно собирают урожай, а старшеклассники получают дополнительное образование по специальности «Тракторист». Кроме того, почти полвека здесь работает музей имени основателя школы – Юрия Третьякова.

Сергей Ситников поздравил школьников и педагогов с началом учебного года, пожелав им успехов как в постижении наук, так и в творческой и спортивной работе.

Сергей Ситников, губернатор Костромской области:

- Сегодня как никогда Костромской области нужна перспективная, амбициозная и творческая молодежь. Каждый второй выпускник Антроповского района связывает выбор профессии с костромскими вузами, а семь выпускников школ района обучаются по целевым договорам на педагогических специальностях. Это значит, что в школы района придут работать молодые учителя.