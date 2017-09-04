Открыть движение как можно раньше

Опубликовано 04.09.2017

Такую задачу поставил губернатор Сергей Ситников

Ход ремонтных работ на мосту через Волгу обсудили в областной администрации. Глава региона Сергей Ситников отметил, что с началом учебного года движение на мосту усилится. Власти Костромы заявили, что открытие третьей полосы возможно - такой вариант будет обсуждаться. Пока же ремонт идет в хорошем темпе, согласно графику.

На минувшей неделе работы продолжались на проезжей части моста, на правоповоротном съезде, а также на подмостовом пространстве. За неделю рабочие подрядной организации демонтировали 21 метр деформационных швов на проезжей части, разобрали более 155 квадратных метров выравнивающего слоя бетона. И вслед за демонтажом этого слоя рабочие приступили к укладке нового аналогичного. Эти работы проведены на площади 1408 квадратных метров. Также на проезжей части идет восстановление защитного слоя бетона и инъектирование трещин опор на площади 12,5 квадратных метра.

Кроме того, на минувшей неделе начались работы по устройству ливневой канализации. Специалисты сделали для нее более 262 технологических отверстий. Начали они и демонтаж опор освещения. Их убрали уже более 27 штук.

На правоповоротном съезде с моста сняли защитный слой на площади 527 квадратных метров, демонтировали более 35 метров ограждений и тротуарных плит и 106 квадратных метров гидроизоляции. На подмостовом пространстве продолжается пескоструйная очистка и разборка слабого бетона поверхности опор и балок.

В целом ремонт идет в хорошем темпе. Количество рабочих на мосту остается неизменным - 119. А вот техники прибавилось. Теперь здесь трудятся 33 специальных машины.

В минувшую пятницу на мосту побывала общественная комиссия, которая проверила ход ремонта. Представители подрядчика ответили на все вопросы. В частности заверили, что работы идут в три смены: с 4 до 22 часов. А в ночное время проводится уборка строительного мусора на мосту и обеспыливание участков, намеченных в работу.

Кроме того, именно на минувшей неделе завершился большой этап: демонтирована вся проезжая часть половины моста и все деформационные швы. В общей сложности за все время здесь разобрали 8700 квадратных метров нескольких слоев бетона. Теперь курс на восстановление. Новые деформационные швы, кстати, уже заказаны и до начала сентября поступят на объект.