Восстановление продолжается

Опубликовано 04.09.2017

На площадке Костромского кремля работы идут полным ходом

Ансамбль Костромского кремля растет буквально на глазах. Первыми объектами, которые увидят костромичи и гости города, станут Богоявленский собор и его колокольня. Сейчас здесь продолжаются внутренние работы.

Погода благоволит строителям. На минувшей неделе был выполнен большой объем работ на всех объектах. Колокольня кремля, которая вырастет до 64 метров, поднялась над Волгой еще выше. Здесь завершены монолитные работы на втором ярусе в части устройства парапета. Теперь высота колокольни - 14 метров. В самом же Богоявленском соборе завершены работы на внутренних колоннах собора. Они достигли высоты 8,75 метра.

С каждым днем строители приближают момент, когда Костромской кремль вновь станет духовным центром города, как это было до его разрушения. Богоявленский собор предстанет перед костромичами и гостями города в первозданном виде, как и остальные объекты комплекса Кремля. Правда, инфраструктура его будет модернизирована.

На минувшей неделе прошли два важных для восстановления святыни совещания. На первом из них, 23 августа, реализацию проекта обсуждали представители подрядчика и духовенства. А 25 августа директор департамента ТЭК и ЖКХ Марк Красильщик провел совещание по вопросам строительства объектов газоснабжения, водоснабжения и канализования объектов Кремля.