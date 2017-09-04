Опубликовано 04.09.2017

Наша задача - безусловное соблюдение закона

Как сегодня работает бюро медико-социальной экспертизы?

В Костроме прошла масштабная конференция, участниками которой стали представители бюро медико-социальной экспертизы сразу из нескольких регионов Центральной России. И не случайно местом для обмена опытом стал именно наш город. Сейчас Главное бюро медико-социальной экспертизы по Костромской области и его филиалы ежегодно проводят более 14 тысяч освидетельствований, успешно внедряют в свою работу информационные технологии. Руководитель Главного бюро МСЭ Александр Шуст рассказал о перспективах развития организации.

- Сегодня вам приходится работать в постоянно изменяющемся законодательном поле. Этому, в том числе, и была посвящена конференция. Насколько сложно сегодня сотрудникам бюро медико-социальной экспертизы работать в этих условиях?

- Безусловно, трудности есть. Но нужно понимать, что само по себе понятие «инвалидность» эволюционирует. И работать по нормам прошлых лет, конечно, невозможно. Сегодня на первый план выходит работа по реабилитации людей с ограниченными возможностями, по интеграции их в общество, по психологической адаптации. Это большая комплексная работа, которая проводится и учреждениями здравоохранения, и органами соцзащиты.

- При этом важный момент - средства технической реабилитации. Определяет нуждаемость в них медико-социальная экспертиза. При прохождении экспертизы ставится ли вопрос, как человек сможет адаптироваться в обществе?

- Человек, попавший в трудную жизненную ситуацию, ставший инвалидом, неужели должен просто сидеть дома и получать пенсию? А если это активный человек, который умен, готов работать и реализовываться в жизни? К счастью, на данный момент правильно подобранные технические средства реабилитации дают ему такую возможность. Они улучшаются настолько, что в ряде случаев мы можем говорить о практически полной компенсации утраченных функций. К примеру, высокотехнологичные протезы. Порой в толпе мы можем даже не отличить инвалида от здорового человека. Но при всем при этом мы должны назначать гражданам именно то, что им действительно нужно и не будет избыточным. Важно, чтобы государственные средства расходовались разумно и именно нуждающиеся получали необходимые средства реабилитации.

- Работа самой медико-социальной экспертизы тоже модернизируется, становится все более современной?

- Да, действительно. При этом бюро медико-социальной экспертизы давно уже на волне информатизации. Министерство труда и социальной защиты, наш учредитель, вкладывало и вкладывает достаточно большие средства для оборудования всех филиалов компьютерной техникой, программным обеспечением. Наша структура, наверное, одна из первых, которая оказывает госуслугу в электронном виде.

- Программа со сложной аббревиатурой ЕАВИИАС помогает как вашим сотрудникам, так и самим людям с ограниченными возможностями?

- С одной стороны, это программа для внутреннего использования. В нее заносятся все сведения во время освидетельствования. И в ЕАВИИАС оперативно вносятся все ключевые изменения законодательной базы, в том числе касающиеся критериев инвалидности. При этом имеется и возможность передавать данные в другие организации, занимающиеся реабилитацией инвалидов. Другой важный момент: благодаря информации, внесенной в ЕАВИИАС, наполняется Федеральный реестр инвалидов, который находится в Пенсионном фонде.

- А какова его задача?

- Наша программа прежде всего - инструмент работы наших сотрудников. А ФРИ - это инструмент, полезный гражданину. В этой системе гражданин сможет осуществлять личный контроль и получать актуальную информацию о группе инвалидности, степени утраты профессиональной трудоспособности, о мерах социальной поддержки и т.д. Вместе с тем реестр улучшит работу всех заинтересованных организаций. То есть приходит человек в Пенсионный фонд, в департамент по труду и занятости, в Фонд социального страхования, а о нем все необходимые сведения уже есть в ФРИ. Мы не гоняем человека «за бумажками», а для людей с ограниченными возможностями это особенно важно.

- В работе вашей конференции, насколько мне известно, принимали участие представители организаций инвалидов. Есть ли обратная связь с ними, которая позволяет изменять, в том числе и вашу работу, и законодательство?

- Мы работаем прежде всего в четком соответствии с нормативной базой. Но вместе с тем «право голоса», если можно так сказать, у нас есть. Работаем с людьми, собираем мнения, предложения. И передаем их нашим методологам в Федеральное бюро в Москву, а также в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации. Таким образом мы тоже влияем на изменения в нормативной базе. К тому же у нас есть общественный совет, куда входят представители практически всех общественных организаций инвалидов, Народного фронта, департамента здравоохранения. И очень часто обсуждаем, что еще можем сделать, чтобы, оставаясь в рамках правового поля, мы могли помогать нашим гражданам.

- Можно ли назвать те изменения, которые пошли как раз «снизу»?

- Это целый ряд изменений классификации критериев для детей-инвалидов. На сегодняшний день критерии, по которым определяется категория «ребенок-инвалид», максимально конкретизированы. Появился четкий перечень нуждаемости в технических средствах реабилитации. И таких изменений достаточно много.

- Не могу не спросить ваше личное мнение о программе «Доступная среда». Как вы можете оценить те шаги по ее реализации, которые уже сделаны?

- Это очень нужная программа, и в целом ряде регионов она уже принесла значительные плоды. В Костромской области администрацией региона сделаны серьезные шаги, и все заметили, как меняются наши города в плане доступности для маломобильных групп населения. Если мы стараемся вырабатывать правильное толерантное отношение к инвалидам, то должны обеспечивать равные возможности доступа как к государственным объектам, так и к кинотеатрам, магазинам, музеям. И мы видим сейчас не только пандусы, но и адаптированные автобусы, лифты. Положительные сдвиги в Костромской области есть. Но останавливаться нам рано.

- Не секрет, что спорные ситуации в вашей работе бывают. Как они разрешаются сегодня?

- Бывают моменты недопонимания, бывают пограничные ситуации, когда эксперт определяет, какое решение вынести. Именно для этого есть и коллегиальное обсуждение, и контроль за филиалами бюро МСЭ. И кроме того, существует двухуровневая система контроля. И если человек не согласен с вынесенным ему решением, в части группы инвалидности или разработки индивидуальной программы реабилитации, он имеет полное право обратиться с заявлением об обжаловании решения в Главное бюро МСЭ по Костромской области. Кроме того, он может обратиться и в Федеральное бюро в Москве. И эта система дает в итоге возможность вынести объективное, непредвзятое решение.

- Несмотря на то что есть в открытом доступе все данные по работе бюро медико-социальной экспертизы, в ведомстве ведется большая антикоррупционная кампания.

- На сегодня возможности для коррупции в нашей службе крайне ограничены. Во-первых, мы проводим постоянный контроль. Во-вторых, какая-то коррупционная составляющая может быть только в пограничных состояниях, о которых я говорил ранее. В других случаях мы следуем исключительно нормативным документам. Но вместе с тем сами ведем антикоррупционную работу, мониторинг. Ни один из сигналов не остается без моего личного внимания, и я всегда готов разобраться в ситуации. Кроме того, мы очень тесно сотрудничаем с правоохранительными органами. Раньше мы иногда слышали упреки в свой адрес о некоторой «закрытости» нашей организации, но на сегодняшний день ситуация изменилась коренным образом, и все стало абсолютно прозрачно. К примеру, в нашем Главном бюро ведется постоянная аудио- и видеозапись для предотвращения и дальнейшего разбора спорных ситуаций при вынесении решения, а также для контроля за соблюдением этики и деонтологии со стороны наших сотрудников. Стоит отметить что это еще и очень эффективная антикоррупционная мера. В ближайшее время мы планируем установку средств для аудио-, видеофиксации во всех филиалах - бюро нашего учреждения на территории Костромской области. Мы приглашаем общественные организации, наших коллег оценить работу. Сегодня бюро медико-социальной экспертизы открыто для дискуссий и совместной работы со всеми заинтересованными в реабилитации инвалидов организаций.