Восстанавливают защиту и заполняют пустоты

Опубликовано 04.09.2017

В Костроме идет капитальный ремонт переправы через Волгу. Начинается бетонирование.

За воскресенье рабочие подготовили к бетонированию 450 квадратных метров проезжей части моста. Пескоструйную очистку опор сделали на 1012 квадратных метрах и восстановили защитный слой бетона опорных конструкций на 10 квадратных метрах. Кроме того, строители выполнили инъектирование пустот опор на 1482 квадратных метрах. На мосту трудятся 119 рабочих и 34 единицы техники. Сегодня продолжается подготовка к бетонированию и ремонт опорных пролетных строений.