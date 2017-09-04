Опубликовано 04.09.2017

прошла в Костромском районе

В рамках всероссийской акции «Ночь кино-2017» в Василевском сельском доме культуры юные зрители посмотрели фильм «Снежная королева-3: Огонь и лед». Взрослым организаторы предложили три фильма: «28 панфиловцев», «Время первых», «Кухня. Последняя битва». Люди как будто вернулись в прошлое, когда большинство селян не пропускали в клубе ни одного нового фильма. После кино люди они не расходились, обсуждали фильм, просто разговаривали.

Во многих Домах культуры в «Ночь кино» «крутили» известные комедии. «Бриллиантовая рука» или «Кавказская пленница» ведь никогда не стареют.