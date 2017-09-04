Перцовый наборчик

Опубликовано 04.09.2017

Какой перец пришелся экспертам не по вкусу?

Летом болгарский перец в магазинах идет на «ура» - хозяйки закупают его в огромных количествах для салатов из свежих овощей и консервации. Но иногда на прилавке можно встретить такие экземпляры, от которых исходит совсем не аппетитное «амбре». Отправившись в «перцовый рейд», такие овощи нашли и наши эксперты.

Идеальных не бывает

В МБУ «Городская служба контроля качества потребительских товаров и услуг» мы отправили:

- перец сладкий свежий, урожай 2017 года. Место покупки - торговый центр «Адмирал Сити», Кострома;

- перец сладкий свежий, урожай 2017 года. Место покупки - гипермаркет «Магнит», Кострома;

- перец сладкий свежий, Россия, урожай 2017 года. Место покупки - универсам «Лидер», Кострома;

- перец сладкий свежий, местный, урожай 2017 года. Место покупки - торговый центр «100Метровка», Кострома;

- перец сладкий свежий, урожай 2017 года. Место покупки - гипермаркет «Карусель», Кострома.

Нарушитель всех возможных органолептических норм - перчик с душком сразу бросался в глаза. Плоды, которыми эксперты затарились в торговом центре «100Метровка», явно испортились и, может быть, даже не доезжая до прилавка. Да так, что успели подгнить, а местами - раздавиться. Числился за ними и еще один «грешок»: вдавленная внутрь плодоножка. Такая картина ГОСТ, конечно, не устроила, и образцы благополучно забраковали.

Остальные «подопытные» претензий у специалистов не вызвали: целые, здоровые, чистые и свежие. Правда, небольшое «но» нашлось и здесь. Дефекты в виде царапин, солнечных ожогов и помятостей специалисты нашли у образцов из «Адмирала Сити» и «Карусели». Но мякоти они не затрагивали и были так малы, что эксперты не применили к ним ГОСТовских санкций.

Нитраты взвешивать?

Проблемы с внешним видом - это полбеды, ведь выявить их намного легче, чем, например, излишек «химии». В случае с перцем и другими овощами, выращенными в грунте, это всем известные нитраты. Стоит отметить, что навредить здоровью человека они могут лишь высоким содержанием. Для перцев ГОСТ определяет норму этих вредных веществ не более 200 мг/кг.

Нарушителей в этом испытании не оказалось. Но особенно порадовал экспертов перец, приобретенный в торговом центре «Адмирал Сити»: нитратов в нем содержалось меньше 36 мг/кг. Максимум испытания - у образцов из гипермаркета «Магнит». Но и здесь количество «химии» не превысило 64 мг/кг, что вполне отвечает норме.

И все-таки назвать экспертизу удачной нельзя. Одного нарушителя на прилавках Костромы эксперты «выловили»: им оказался зеленый перец с «душком», купленный в «100Метровке». К остальным овощам у специалистов претензий нет. Все они требованиям ГОСТ Р 55885-2013 соответствуют.

Идеальный перец:

-Яркий, насыщенный цвет

-Чем тяжелее перец, тем он сочнее

-Кожица без потемнений, точек и вздутий

-«Химия» накапливается ближе к плодоножке

Напоминаем: результаты касаются только образцов, участвующих в тестировании. Дальнейшие изменения продукции не отслеживаются.

ВКУС НАРОДА

Пора консервации вступила в свои права. И пока эксперты проверяли образцы перцев с прилавков города, корреспонденты «СП» поинтересовались у костромичей, покупают ли они овощи в магазинах и запасаются ли салатами на зиму.

Александр:

- Овощи покупаем редко, потому что есть свой большой огород, на котором растет все, что нам нужно. Если вдруг плохой урожай, а еще весной-зимой жена покупает их в магазине.

Анна:

- У нас есть свой огород, но в этом году урожай оставляет желать лучшего. Сейчас пока ничего из овощей не покупаю - хватает, а вот начнется пора консервации, придется докупать в магазине.

Валентина Ивановна:

- Покупаю все овощи - и томаты, и огурцы, и перцы, если нужно. Выбираю больше по ценнику, качество везде примерно одинаковое.

Ирина:

- Обязательно каждый год делаю заготовки на зиму. Сейчас вот закатываю огурчики и помидоры. Обязательно буду делать лечо, икру. Благо все овощи растут в огороде - покупать не надо.

Валентина Васильевна:

- Хотя и имею свой огород, не думаю, что в этом году приходится рассчитывать на хороший урожай. Овощи на заготовки буду покупать. Но не на рынке и не в магазине, а у своих знакомых.